59. Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2022 Pazar, 05:07
<p>Bu yıl 59. düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde kazanan filmlerin ödülleri, bu gece düzenlenen tören ile sahiplerine verildi.</p> <p>İşte ödül kazananların tam listesi...</p>

Bu yıl 59. düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde kazanan filmlerin ödülleri, bu gece düzenlenen tören ile sahiplerine verildi.

İşte ödül kazananların tam listesi...

<p><strong>Ulusal Kısa Film Yarışması - Jüri Özel Ödülü:</strong> CEHENNEM BOŞ, TÜM ŞEYTANLAR BURADA (ÖZGÜRCAN UZUNYAŞA)</p>

Ulusal Kısa Film Yarışması - Jüri Özel Ödülü: CEHENNEM BOŞ, TÜM ŞEYTANLAR BURADA (ÖZGÜRCAN UZUNYAŞA)

<p><strong>Ulusal Kısa Film Yarışması - En İyi Kısa Film:</strong> BEN TEK SİZ HEPİNİZ (BARIŞ KEFELİ, NÜKHET TANERİ)</p>

Ulusal Kısa Film Yarışması - En İyi Kısa Film: BEN TEK SİZ HEPİNİZ (BARIŞ KEFELİ, NÜKHET TANERİ)

<p><strong>Ulusal Belgesel Film Yarışması - Jüri Özel Ödülü:</strong> DÜET (EKİN İLKBAĞ, İDİL AKKUŞ)</p>

Ulusal Belgesel Film Yarışması - Jüri Özel Ödülü: DÜET (EKİN İLKBAĞ, İDİL AKKUŞ)

<div class="_ab8w _ab94 _ab99 _ab9f _ab9m _ab9p _abbh _abcm" style="box-sizing: border-box; position: relative; display: flex; place-content: stretch flex-start; align-items: stretch; flex-direction: column; flex: 0 0 auto; margin-right: var(--base-unit);"><strong><span class="_act0 _a9_u _9ys8" style="background-image: url('../../../rsrc.php/v3/yV/r/6JqvJ6H_bFT.png'); background-repeat: no-repeat; background-position: -428px -142px; height: 12px; width: 12px; background-size: 440px 411px; border: 0px; flex-shrink: 0; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: block; overflow: hidden; text-indent: 110%; white-space: nowrap;" title="Verified">Verified</span></strong></div> <div><strong>Ulusal Belgesel Film Yarışması - En İyi Belgesel Film:</strong> KİM MİHRİ (BERNA GENÇALP)</div>
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Ulusal Belgesel Film Yarışması - En İyi Belgesel Film: KİM MİHRİ (BERNA GENÇALP)
<p><strong>Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Erkek Oyuncu:</strong> PEJMAN JAMSHIDI (MAHKEME)</p>

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Erkek Oyuncu: PEJMAN JAMSHIDI (MAHKEME)

<p><strong>Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Kadın Oyuncu:</strong> MARINA FOÏS (CANAVARLAR)</p>

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Kadın Oyuncu: MARINA FOÏS (CANAVARLAR)

<p><strong>Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Yönetmen:</strong> DAMIAN KOCUR (EKMEK VE TUZ)</p>

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Yönetmen: DAMIAN KOCUR (EKMEK VE TUZ)

<p><strong>Uluslararası Uzun Metraj Film - Jüri Özel Ödülü:</strong> VALERİA EVLENİYOR (MICHAL VINIK)</p>

Uluslararası Uzun Metraj Film - Jüri Özel Ödülü: VALERİA EVLENİYOR (MICHAL VINIK)

<div class="_ab8w _ab94 _ab99 _ab9f _ab9m _ab9p _abbh _abcm" style="box-sizing: border-box; position: relative; display: flex; place-content: stretch flex-start; align-items: stretch; flex-direction: column; flex: 0 0 auto; margin-right: var(--base-unit);"> </div> <div><strong>Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Film:</strong> ZİYARETÇİ (MARTIN BOULOCQ)</div>
 
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Film: ZİYARETÇİ (MARTIN BOULOCQ)
<p><strong>FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü:</strong> EMİN ALPER (KURAK GÜNLER)</p>

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: EMİN ALPER (KURAK GÜNLER)

<p><strong>Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - SİYAD En İyi Film Ödülü:</strong> KURAK GÜNLER (EMİN ALPER)</p>

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - SİYAD En İyi Film Ödülü: KURAK GÜNLER (EMİN ALPER)

<p><strong>Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Müzik:</strong> STEFAN WILL (KURAK GÜNLER)</p>

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Müzik: STEFAN WILL (KURAK GÜNLER)

<p><strong>Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:</strong> EROL BABAOĞLU (KURAK GÜNLER)</p>

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: EROL BABAOĞLU (KURAK GÜNLER)

<p><strong>Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:</strong> LAÇİN CEYLAN (AYNA AYNA)</p>

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: LAÇİN CEYLAN (AYNA AYNA)

<p><strong>Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Sanat Yönetmeni:</strong> MERAL EFE YURTSEVEN, YUNUS EMRE YURTSEVEN (IGUANA TOKYO)</p>

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Sanat Yönetmeni: MERAL EFE YURTSEVEN, YUNUS EMRE YURTSEVEN (IGUANA TOKYO)

<p><strong>Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Kurgu:</strong> ÖZCAN VARDAR, EYTAN İPEKER (KURAK GÜNLER)</p>

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Kurgu: ÖZCAN VARDAR, EYTAN İPEKER (KURAK GÜNLER)

<p><strong>Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Görüntü Yönetmeni:</strong> CHRISTOS KARAMANIS (KURAK GÜNLER)</p>

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Görüntü Yönetmeni: CHRISTOS KARAMANIS (KURAK GÜNLER)

<p><strong>Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Erkek Oyuncu: </strong>SELAHATTİN PAŞALI (KURAK GÜNLER), CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU (LCV (LÜTFEN CEVAP VERİNİZ))</p>

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Erkek Oyuncu: SELAHATTİN PAŞALI (KURAK GÜNLER), CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU (LCV (LÜTFEN CEVAP VERİNİZ))

<p><strong>Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Kadın Oyuncu:</strong> MERVE DİZDAR (KAR VE AYI)</p>

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Kadın Oyuncu: MERVE DİZDAR (KAR VE AYI)

<p><strong>Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Senaryo:</strong> MURAT UYURKULAK, ÖZCAN ALPER (KARANLIK GECE)</p>

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Senaryo: MURAT UYURKULAK, ÖZCAN ALPER (KARANLIK GECE)

<p><strong>Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - Cahide Sonku Ödülü:</strong> ÇİĞDEM MATER (KURAK GÜNLER)</p>

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - Cahide Sonku Ödülü: ÇİĞDEM MATER (KURAK GÜNLER)

<p><strong>Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Yönetmen:</strong> EMİN ALPER (KURAK GÜNLER)</p>

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Yönetmen: EMİN ALPER (KURAK GÜNLER)

<p><strong>Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: </strong>KAR VE AYI (SELCEN ERGUN)</p>

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: KAR VE AYI (SELCEN ERGUN)

<p><strong>Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması – Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü:</strong> AYNA AYNA (BELMİN SÖYLEMEZ)</p>

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması – Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: AYNA AYNA (BELMİN SÖYLEMEZ)

<p><strong>Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Film:</strong> KARANLIK GECE</p>

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması - En İyi Film: KARANLIK GECE

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Altın Portakal Film Festivali ödüllü film

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