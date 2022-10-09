Altın Portakal Film Festivali'nin kırmızı halı şıklığı göz kamaştırdı

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2022 Pazar, 04:28
<p>59. Altın Portakal Film Festivali'nin ödülleri bu gece düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. Ünlülerin kırmızı halı şıklığı ise geceye damgasını vurdu.</p> <p>İşte kırmızı halı görüntüleri...</p>

59. Altın Portakal Film Festivali'nin ödülleri bu gece düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. Ünlülerin kırmızı halı şıklığı ise geceye damgasını vurdu.

İşte kırmızı halı görüntüleri...

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59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Altın Portakal Film Festivali

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