59. Antalya Altın Portakal Film Festivali bu akşamki törenle son bulacak
Bu yıl 59. kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde sona gelindi. Ödüller bu akşam saat 20.30’daki törenle sahiplerini bulacak.
Antalya Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak tören, Halk TV’den naklen yayımlanacak.
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bu yıl beklentiler yüksekti, ancak Cannes’da da beğeni toplayan Emin Alper’in son filmi “Kurak Günler”, tüm beklentileri karşılayan ve hatta üzerine çıkan tek film oldu.
Büyük ödüllerle birlikte teknik ödülleri toplayacağı konusunda da hemen hemen herkes hemfikir. Yabancı filmler arasında ise “Canavarlar” öne çıktı.
En İyi Kadın ve Yardımcı Kadın kategorilerinde ise adayların tam olarak belli olmaması kafa karıştırdı.
Bazı sinema yazarlarının tercihlerinin birbiriyle çakışmasının nedeni bu.
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