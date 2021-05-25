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Buranın hastalığı kurutulsun

Tesisin kurşun fabrikası olduğunu ve radyasyon yaydığını yıllar sonra öğrendiklerini ifade eden Mehmet Öner, “Bu alan yine zehir saçıyor. İnsanları bu atıklardan kurtarmak için Belediye Başkanımız Halil Arda’nın mücadele verdiğini görüyorum. Başkanımız bu alanı bir hasta gibi tedavi etmek için mücadele veriyor. Belediyemiz sağ olsun temizlenmesi için uğraşıyor. Devletimizin de buraya el atması, buranın hastalığını temelinden kurutması gerekiyor. Tüm kurumların birleşip buraya bir çare bulmasını istiyorum” dedi. Alanın temizlendikten sonra park yapılmasını ve bölgede yaşayan insanların kullanıma sunulmasını istediğini ifade eden Öner, “Buranın temizlenmesi için yapılacak her çalışmaya, her türlü mücadeleye ben de destek vermeye devam edeceğim” diyor.