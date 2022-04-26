Gece yeme bozukluğu sendromu nedir, nasıl tedavi edilir?

İnsan vücudunun uyku düzeni gibi genel bir yeme saati bulunuyor. Nasıl akşamları uyuyup, sabahları kalkıyorsa, metabolizmamızın da en erken, en hızlı çalıştığı saatler sabah saatleri. Bu nedenle sabah erken kalkmak ve kalktıktan sonraki bir saat içinde kahvaltı yapmak, metabolizma hızını yükseltmek adına büyük önem taşıyor.

Kahvaltı yaptıktan sonra ise öğünler arasında altı saatin aşılmaması gerekiyor. Bu saatler kişinin ritmine, biyoritmine, günlük hareketine, uyku düzenine göre değişebiliyor. Fakat gece yeme sendromu olan kişiler gün içerisindeki yeme düzenine çok fazla uyum sağlayamıyorlar.