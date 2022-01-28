Gençlerin tehlikeli 'evde estetik' akımı

(DHA)
28 Ocak 2022 Cuma, 13:12
Gençlerin tehlikeli 'evde estetik' akımı

Sosyal medyada yeni bir akım başladı. Bu tehlikeli akıma 'Kylie Jenner'ın dudakları' deniliyor. 

Çok sayıda kullanıcı kamera karşısına geçip gençlere 'Evde Estetik' tavsiyelerinde bulunuyor.

Akım için çekilen videoların sayısı da gün geçtikçe artıyor.

Gençlerin tehlikeli 'evde estetik' akımı

Gençlerin bazıları, kamera karşısına geçip burnunu evde nasıl kaşıklar ile sıkıştırarak küçülttüğünü anlattığı videolar paylaşıyor. Bunun gibi örnekler her geçen gün artıyor.

Gençlerin tehlikeli 'evde estetik' akımı

Gençler şişe gibi materyaller ile dudaklarına vakum etkisi yaratarak, dudaklarına 'botox' yaptırmış gibi videolar paylaşıyor.


Gençlerin tehlikeli 'evde estetik' akımı

Buna benzer estetik uygulamalarını nasıl yaptıklarını da videolarında gösteriyorlar.

Gençlerin tehlikeli 'evde estetik' akımı

Uzmanlara göreyse bu tarz işlemler kalıcı hasar bırakabilir. Sosyal medyada yayınlanan videolardaki işlemler nekroza yani dokuların ölümüne sebep olabilir.

Uzmanlar, dudağın vakumla çekilmesinin dudak çevresi dolaşımını bozduğunu ve dudakla burun arasındaki mesafeyi uzatıp yaşlanma sürecini hızlandırabileceğini belirtti.

Gençlerin tehlikeli 'evde estetik' akımı

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu Öğretim Üyesi Dr. Perçin Caşkan "Dudakların uzun süre vakumlanması durumunda  doku ölümü gerçekleşebilir. Ödem 24-72 saat içerisinde geriler. 72 saat içerisinde o ödemi geçiren herhangi bir şey yapmadığı zaman damarların tümünün ağzı kapanır ve özellikle dudak çevresinin dolaşımı tek damara bağlı olduğu için tümüyle bozulur" dedi.

Caşkan, burnun kıkırdak değil kemik tabanlı bir organ olduğu için kaşıkla sıkılarak incelmeyeceğini söyledi.


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