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Gittiği güzellik merkezini önceden bilmediğini belirten Çalışkan, “Sadece sosyal medya hesaplarından görüştüm. Sonrasında gidip, bilgi aldım. Ardından bir arkadaşıma danıştım o da tavsiye de bulundu. Bunun üzerine iyi olacağını düşünerek yüzüm için ‘gençlik aşısı’ adı altında bir uygulama yaptırdım ama sonuç iyi olmadı.

Çünkü her kadın güzel olmak ister, her kadın güzel olmayı da hak ediyor. Ben 24 yaşındayım, gençleşmek için değil, bu uygulamayı yüzümü nemlendirmesi için yaptırdım ancak başıma böyle bir şey geldi” diye konuştu.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Genç Kadının Avukatı Bahar Yıldırım ise şöyle konuştu:

“Hukuki süreç ile araştırmalar başlayacaktır. Kadın haklarının korunması için güzellik uğruna daha fazla kadının mağdur edilmesini istemiyoruz. Seline Hanım'ın başına gelen bu talihsiz olayın tekrar yaşanmasını istemiyoruz. Amacımız Seline Hanım'ın mağduriyetinin bir nebze de olsa giderilmesi, hafifletilmesidir.

Tabii ki bu sürecin takipçisi olacağız sonuna kadar, aynı zamanda toplum bilincinin de artmasını istiyoruz. Müvekkilime gençlik aşısı denilerek bu işlem yapılmış. Uygulamanın adı her ne kadar gençlik aşısı olsa da yani bunu gençleştirmek için değil, müvekkilim cildini tazelemek için yaptırmış, karşı taraf bu şekilde bir öneride bulunmuş. Cildinin nemlenmesini istiyor. Karşı tarafın bununla ilgili bilgisi var, bu işlemi müvekkilime önermişler. Burada amaç gençleşmek değildir. Zaten 24 yaşındadır müvekkilim inşallah elde edeceğimiz sonuç örnek olur, toplumuza iyi bir netice elde etmeyi bekliyoruz. Karşı tarafın bir kusuru varsa cezalandırılmasını istiyoruz. Kim haklı kim haksız dava sürecinde belli olacaktır. Yargı sürecinin sonuçlanmasını bekleyeceğiz."