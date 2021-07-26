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Craciova'ya teşekkür ediyoruz. Çünkü Cicaldau'yu geliştirdi ve değerli bir oyuncu oldu. Cicaldau'ya başarılar diliyorum. Galatasaray onu takip etti ve yetenekli bir oyuncu. Uyum sağladığı an başarılı olacaktır. Galatasaray'a imza attıysa zaten değerli bir oyuncudur demektir. Dediğim gibi bu transferde Galatasaray'la ben görüşmedim. Bana sadece başka bir oyuncu, Stanciu'yu sormuşlardı.