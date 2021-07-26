<p>Bir dönem Galatasaray'da forma giyen efsane futbolcu Gheorghe Hagi, Galatasaray'ın ilgilendiği yıldızı açıkladı.&nbsp;</p>
1

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen efsane futbolcu Gheorghe Hagi, Galatasaray'ın ilgilendiği yıldızı açıkladı. 

<p>Cicaldau transferi hakkında da konuşan Hagi Cicaldau transferi hakkında hiçbir şekilde benim görüşmem oldu. Ben transfer açıklandıktan sonra öğrendim. Ayrıca bu transferde bonservis bedelinin %30'unu kulübümüzün alacağı tamamen yalan. Yetiştirme bedeli çok az bir miktar. 2 milyon Avro iddiaları uydurulmuş bir hikayedir." dedi.</p>
2

Cicaldau transferi hakkında da konuşan Hagi Cicaldau transferi hakkında hiçbir şekilde benim görüşmem oldu. Ben transfer açıklandıktan sonra öğrendim. Ayrıca bu transferde bonservis bedelinin %30'unu kulübümüzün alacağı tamamen yalan. Yetiştirme bedeli çok az bir miktar. 2 milyon Avro iddiaları uydurulmuş bir hikayedir." dedi.

<p>Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Hagi Galatasaray'ın kendisine Romanyalı bir futbolcuyu sorduğunu açıkaldı. Hagi'nin ifadeleri şöyle:&nbsp;</p>
3

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Hagi Galatasaray'ın kendisine Romanyalı bir futbolcuyu sorduğunu açıkaldı. Hagi'nin ifadeleri şöyle: 

<p>Craciova'ya teşekkür ediyoruz. Çünkü Cicaldau'yu geliştirdi ve değerli bir oyuncu oldu. Cicaldau'ya başarılar diliyorum. Galatasaray onu takip etti ve yetenekli bir oyuncu. Uyum sağladığı an başarılı olacaktır. Galatasaray'a imza attıysa zaten değerli bir oyuncudur demektir. Dediğim gibi bu transferde Galatasaray'la ben görüşmedim. Bana sadece başka bir oyuncu, Stanciu'yu sormuşlardı.&nbsp;</p>
4

Craciova'ya teşekkür ediyoruz. Çünkü Cicaldau'yu geliştirdi ve değerli bir oyuncu oldu. Cicaldau'ya başarılar diliyorum. Galatasaray onu takip etti ve yetenekli bir oyuncu. Uyum sağladığı an başarılı olacaktır. Galatasaray'a imza attıysa zaten değerli bir oyuncudur demektir. Dediğim gibi bu transferde Galatasaray'la ben görüşmedim. Bana sadece başka bir oyuncu, Stanciu'yu sormuşlardı. 

<p>Slavia Prag forması giyen Stanciu, çıktığı 85 maçta 20 gol atıp 20 asist üretti.&nbsp;&nbsp;</p>
5

Slavia Prag forması giyen Stanciu, çıktığı 85 maçta 20 gol atıp 20 asist üretti.  

Video Haberler