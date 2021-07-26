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Cicaldau transferi hakkında da konuşan Hagi Cicaldau transferi hakkında hiçbir şekilde benim görüşmem oldu. Ben transfer açıklandıktan sonra öğrendim. Ayrıca bu transferde bonservis bedelinin %30'unu kulübümüzün alacağı tamamen yalan. Yetiştirme bedeli çok az bir miktar. 2 milyon Avro iddiaları uydurulmuş bir hikayedir." dedi.
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Craciova'ya teşekkür ediyoruz. Çünkü Cicaldau'yu geliştirdi ve değerli bir oyuncu oldu. Cicaldau'ya başarılar diliyorum. Galatasaray onu takip etti ve yetenekli bir oyuncu. Uyum sağladığı an başarılı olacaktır. Galatasaray'a imza attıysa zaten değerli bir oyuncudur demektir. Dediğim gibi bu transferde Galatasaray'la ben görüşmedim. Bana sadece başka bir oyuncu, Stanciu'yu sormuşlardı.
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