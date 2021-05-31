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Şirket yaklaşık 6 ay önce kullanıcılara duyuruda yapmıştı. Google Pixel kullananlar ise sınırsız fotoğraf depolama hizmetinden faydalanmaya devam edecek.
Google'ın 15 GB'lik alanı sadece fotoğraflar için değil bütün Google hesaplarını kapsıyor. Yani Drive, E-Tablolar, Slaytlar gibi hizmetler de 15 GB'lik alana dahil.
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GOOGLE ONE NE KADAR?
Şirket 15 GB'lik ücretsiz alanı yeterli bulmayan kullanıcılara üç farklı abonelik seçeneği sunuyor.
Google One'da 100 GB aboneliğin aylık ücreti 5.79 lira, yıllık ödeme ise 57.99 lira.
200 GB'lik seçenek aylık 11.59 lira, yıllı 115.99 lirayken son olarak 2TB'lik alanın aylık ücreti 28.99, yıllık ücreti ise 289.99 lira olarak belirlendi.
Kaynak: NTV
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