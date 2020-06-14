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Antalya’nın Serik ilçesinde görüntülenen ve güneşin etrafında oluşan hale, görenleri hayretler içinde bıraktı. Nebiler Mahallesi'nde bu ilginç olayı cep telefonundan görüntüleyen Ayhan Kurtan, "Güneş tutulması gibi bir doğa olayı yaşadık. Güneş önce karardı sonra da sanki daha büyük bir yuvarlak cismin içinde kalmış gibi göründü. Hayatımda ilk defa böyle bir olaya şahit oldum" diye konuştu.
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