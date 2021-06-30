Beyoğlu'nda gittikleri eğlence mekanında erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu ile birlikte olay çıkarınca gözaltına alınan Oyuncu Ayşegül Çınar'ın polis memuruna kafa attığı ve polisleri 'Sedat Peker bile videosunda benden bahsetti. Onun adamları her yerde. Teker teker sizi vurduracağım' diye tehdit ettiği ileri sürüldü. Olayda darp ve bıçakla yaralanan 5'i polis memuru 9 kişi şikayetçi olduğu Çalıkoğlu ve Çınar ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.
POLİS MEMURUNUN SİLAHINI ALDI
Furkan Çalıkoğlu, tekrar mekan yetkilileri ve çalışanlarına saldırmak istediği sırada kendisini tutmak isteyen polis memurunun belindeki silahı alarak mekanda ateş ettiği öğrenildi. İkinci kez zor kullanılarak gözaltına alınan Çalıkoğlu kelepçelenerek mekandan çıkarılmak istendi.
'SEDAT PEKER BİLE VİDEOSUNDA BENDEN BAHSETTİ'
Çalıkoğlu'nun mekandan çıkarıldığı sırada polislere engel olmak isteyen oyuncu Ayşegül Çınar ise, “Siz benim erkek arkadaşımı gözaltına alamazsınız. Ben sanatçıyım. Haritadan yer belirleyin. Gazetecileri çağıracağım buraya hepinizi rezil edeceğim. Ankara'daki rütbeli bağlantılarımı arayacağım. Sedat Peker bile videosunda benden bahsetti. Onlar her yerde. Sizi tek tek vurdurtacağım" dediği öğrenildi.
OYUNCU ÇINAR POLİSE KAFA ATTI
Gözaltına alınan Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu, doktor raporu alınmak üzere hastaneye götürüldüğü sırada iddiaya göre Ayşegül Çınar polis aracı içerisinde polis memuruna kafa attığı öğrenildi. Bıçak ve aldıkları darbeyle hafif şekilde yaralanan 5'i polis 9 kişi ise ayakta tedavileri yapıldı.
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