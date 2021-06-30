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Beyoğlu'nda gittikleri eğlence mekanında erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu ile birlikte olay çıkarınca gözaltına alınan Oyuncu Ayşegül Çınar'ın polis memuruna kafa attığı ve polisleri 'Sedat Peker bile videosunda benden bahsetti. Onun adamları her yerde. Teker teker sizi vurduracağım' diye tehdit ettiği ileri sürüldü. Olayda darp ve bıçakla yaralanan 5'i polis memuru 9 kişi şikayetçi olduğu Çalıkoğlu ve Çınar ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.