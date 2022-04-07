Gözaltına alınan zanlı polis aracının camından atlayarak kaçmaya çalıştı

AA
07 Nisan 2022 Perşembe, 15:30
<p>Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kızılmurat Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda elektrikli bisiklet kullanan İ.E. ile bir otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.</p>

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kızılmurat Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda elektrikli bisiklet kullanan İ.E. ile bir otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.

<p>Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, İ.E'yi sakinleştirmeye çalıştı.&nbsp;<br></p>

Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, İ.E'yi sakinleştirmeye çalıştı. 

<p>Tartışmayı sürdüren ve bu sırada polis aracının camını kıran İ.E, gözaltına alındı.<br></p>

Tartışmayı sürdüren ve bu sırada polis aracının camını kıran İ.E, gözaltına alındı.

<p>Kelepçe takılarak polis aracına bindirilen zanlı, hareket halindeki aracın kırık olan camından elleri kelepçeli halde atlayıp kaçmaya çalıştı.</p><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x89sbvd?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x89sbvd?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"></iframe></div>

Kelepçe takılarak polis aracına bindirilen zanlı, hareket halindeki aracın kırık olan camından elleri kelepçeli halde atlayıp kaçmaya çalıştı.

<p>Araçtan yere düşen zanlı, bölgede bulunan polis ekiplerince tekrar yakalandı.</p>

Araçtan yere düşen zanlı, bölgede bulunan polis ekiplerince tekrar yakalandı.

<p>Şüphelinin polis aracının camından elleri kelepçeli kaçmaya çalışma ve polisler tarafından yeniden yakalanma anları kamera kayıtlarına yansıdı.<br></p>

Şüphelinin polis aracının camından elleri kelepçeli kaçmaya çalışma ve polisler tarafından yeniden yakalanma anları kamera kayıtlarına yansıdı.

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler