Grafiti sanatçılarından 'hurdalarla' geri dönüşüm mesajı

"HURDA ARABASI BİRÇOK HİKAYE BARINDIRIR"

Mr. Hure, projedeki amaçlarını "sokakta yaptıkları şeyleri beyaz duvara taşıyarak farkındalık oluşturmak" şeklinde açıkladı.

Genellikle eski ürünleri yeniden kullanılır hale getirmek üzerine çalıştığına dikkat çeken Mr. Hure, "Bu projede yaptığım çalışmalar da benzer şekilde ürünler. Mesela birisi geri dönüşümün taşıyıcılarından hurdacı arabası veya bir kepenk. Hurdacılar sokağa atılan ürünleri topladıkları için o araba aslında içerisinde birçok hikayeyi barındırır. Ben de bu yüzden belli yerlerini koruyarak çalıştım" diye konuştu.

Mr. Hure, bu projede uzun yıllardır birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla yer aldığını aktararak, "Bu durum hem işlerimizi daha kısa sürede yapmamızı sağlıyor hem de aslında ortak çalışıyoruz diyebilirim. Ben MET'in eserine dokunuyorum, LEO benim çalışmama destek veriyor, omuz omuza kolektif eserler çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nubplus ise sokak hayatını kapalı bir mekanda canlandırmaya çalıştıklarını belirterek, sokak sanatçıları olarak genelde eskimiş, bir kenara atılmış ürünler üzerine yoğunlaştıklarını anlattı.