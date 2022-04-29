Günlük hayatınızda rutininize dahil etmeniz gerek: Güneş koruyucu

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2022 Cuma, 01:46
<p>Güneşin etkisiyle ciltte oluşan yaşlanma belirtileri, güneş lekeleri, çil sayısında artma gibi olumsuz etkiler sadece güneşin etkisinin yoğun olarak hissedildiği yaz mevsiminde değil bulutlu sonbahar günlerinde de oluşuyor. Uzmanlar, sağlıklı ve genç bir cilde sahip olmak için günlük cilt bakımı rutinine güneş koruyucu kremin de dahil edilmesi gerektiğini önemle vurguluyor.</p> <p>İşte günlük hayatınızdan eksik etmemeniz gereken güneş kremi hakkında tüm detaylar…</p>

Güneşin etkisiyle ciltte oluşan yaşlanma belirtileri, güneş lekeleri, çil sayısında artma gibi olumsuz etkiler sadece güneşin etkisinin yoğun olarak hissedildiği yaz mevsiminde değil bulutlu sonbahar günlerinde de oluşuyor. Uzmanlar, sağlıklı ve genç bir cilde sahip olmak için günlük cilt bakımı rutinine güneş koruyucu kremin de dahil edilmesi gerektiğini önemle vurguluyor.

İşte günlük hayatınızdan eksik etmemeniz gereken güneş kremi hakkında tüm detaylar…

<p><strong>GÜNEŞ KORUYUCU NEDİR?</strong></p> <p>Güneş ışınları güçlü bir D vitamini kaynağı olup kemik sağlığı ve bağışıklık sistemi için oldukça önemli; fakat güneş ışınları D vitamini ile beraber radyoaktif özellikte olan ve cilde zarar veren ultraviyole ışınları da içeriyor. Bu ışınlar derinin alt tabakasına etki ederek yaşlanma etkilerini arttırıyor ve uzun vadede cilt kanserine sebep olabiliyorlar.</p>

GÜNEŞ KORUYUCU NEDİR?

Güneş ışınları güçlü bir D vitamini kaynağı olup kemik sağlığı ve bağışıklık sistemi için oldukça önemli; fakat güneş ışınları D vitamini ile beraber radyoaktif özellikte olan ve cilde zarar veren ultraviyole ışınları da içeriyor. Bu ışınlar derinin alt tabakasına etki ederek yaşlanma etkilerini arttırıyor ve uzun vadede cilt kanserine sebep olabiliyorlar.

<p>Cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı koruyan cilt bakımı ürünlerine genel olarak güneş koruyucu deniyor ve güneş koruyucu sprey, güneş kremi ve güneş koruyucu losyon gibi farklı formlarda üretiliyor.</p>

Cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı koruyan cilt bakımı ürünlerine genel olarak güneş koruyucu deniyor ve güneş koruyucu sprey, güneş kremi ve güneş koruyucu losyon gibi farklı formlarda üretiliyor.

<p><strong>GÜNEŞ KORUYUCU NE İŞE YARAR?</strong></p> <p>Güneş koruyucular UVA ve UVB gibi zararlı ultraviyole ışınlarının sebep olduğu radyasyonu soğuran ya da yansıtarak geri gönderen ürünler olarak tasarlanıyor ve bu ürünlerin cildi koruma düzeyini göstermek amacıyla SPF ölçü birimi kullanılıyor.</p>

GÜNEŞ KORUYUCU NE İŞE YARAR?

Güneş koruyucular UVA ve UVB gibi zararlı ultraviyole ışınlarının sebep olduğu radyasyonu soğuran ya da yansıtarak geri gönderen ürünler olarak tasarlanıyor ve bu ürünlerin cildi koruma düzeyini göstermek amacıyla SPF ölçü birimi kullanılıyor.

<p><strong>“Sun Protection Factor”</strong> yani güneş koruma faktörü anlamına gelen <strong>SPF</strong>, genelde 15 ile 50 birim arasında değerlendiriliyor. Değer ne kadar büyük olursa ürünün koruma etkisi de o kadar güçlü oluyor. Örneğin; SPF 50 bir güneş kremi SPF 15 bir kreme göre daha yüksek koruma sağlıyor. Cilt uzmanlarının tavsiye ettiği değer genelde 30 SPF olarak kabul görüyor; ancak daha güçlü bir koruma için daha yüksek, biraz bronzlaşmak için ise daha düşük koruma faktörü tercih edilebiliyor. Ancak her durumda güneş kremi faydaları cilt üzerinde etkisini gösteriyor.</p>

“Sun Protection Factor” yani güneş koruma faktörü anlamına gelen SPF, genelde 15 ile 50 birim arasında değerlendiriliyor. Değer ne kadar büyük olursa ürünün koruma etkisi de o kadar güçlü oluyor. Örneğin; SPF 50 bir güneş kremi SPF 15 bir kreme göre daha yüksek koruma sağlıyor. Cilt uzmanlarının tavsiye ettiği değer genelde 30 SPF olarak kabul görüyor; ancak daha güçlü bir koruma için daha yüksek, biraz bronzlaşmak için ise daha düşük koruma faktörü tercih edilebiliyor. Ancak her durumda güneş kremi faydaları cilt üzerinde etkisini gösteriyor.

<p><strong>GÜNEŞ KORUYUCU NE ZAMAN KULLANILMALI?</strong></p> <p>Güneş koruyucu yalnızca güneşin yüzünü gösterdiği ve yoğunluğunu hissettirdiği yaz aylarında değil dört mevsimde de kullanılmalı; çünkü güneşin zararlı ışınları bulutlu havalarda dahi yeryüzüne ulaşarak cilde etki ediyor. Kısacası cildin açık havaya çıkılan her an korunmaya ihtiyacı bulunuyor.</p>

GÜNEŞ KORUYUCU NE ZAMAN KULLANILMALI?

Güneş koruyucu yalnızca güneşin yüzünü gösterdiği ve yoğunluğunu hissettirdiği yaz aylarında değil dört mevsimde de kullanılmalı; çünkü güneşin zararlı ışınları bulutlu havalarda dahi yeryüzüne ulaşarak cilde etki ediyor. Kısacası cildin açık havaya çıkılan her an korunmaya ihtiyacı bulunuyor.

<p>Uzmanlar, rutin cilt bakımının SPF ürünleri ile birleştirilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Dudak kreminden vücut losyonuna, gündüz kreminden yüz serumuna kadar günlük cilt bakımı rutini için güneş koruma etkili ürünlerin tercih edilmesi günlük hayatınızda cildinizi korumanızı kolaylaştırıyor.</p>

Uzmanlar, rutin cilt bakımının SPF ürünleri ile birleştirilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Dudak kreminden vücut losyonuna, gündüz kreminden yüz serumuna kadar günlük cilt bakımı rutini için güneş koruma etkili ürünlerin tercih edilmesi günlük hayatınızda cildinizi korumanızı kolaylaştırıyor.

<p><strong>GÜNEŞ KORUYUCU NASIL KULLANILIYOR?</strong></p> <p>Etkili bir cilt korumasının sağlanması için ürünün doğru miktarda, doğru şekilde ve doğru zaman aralıklarında kullanılması gerekiyor. Öncelikle cilt için en uygun ürünün seçilmesi gerekiyor.</p>

GÜNEŞ KORUYUCU NASIL KULLANILIYOR?

Etkili bir cilt korumasının sağlanması için ürünün doğru miktarda, doğru şekilde ve doğru zaman aralıklarında kullanılması gerekiyor. Öncelikle cilt için en uygun ürünün seçilmesi gerekiyor.

<p>*Güneş kremi dışarı çıkmadan 25- 30 dakika önce sürülmeli,</p> <p>*Yeteri kadar ürün önce yüz ve boyun bölgesine uygulanmalı,</p>

*Güneş kremi dışarı çıkmadan 25- 30 dakika önce sürülmeli,

*Yeteri kadar ürün önce yüz ve boyun bölgesine uygulanmalı,

<p>*Yüz bölgesini tamamladıktan sonra kollar ve bacaklar gibi dışarı çıktıldığında açıkta kalacak diğer bölgelere sürülmeli,</p> <p>*Dudakların da güneşten koruması gerekiyor, SPF etkili bir dudak balmı kullanılmalı,</p>

*Yüz bölgesini tamamladıktan sonra kollar ve bacaklar gibi dışarı çıktıldığında açıkta kalacak diğer bölgelere sürülmeli,

*Dudakların da güneşten koruması gerekiyor, SPF etkili bir dudak balmı kullanılmalı,

<p>*Ürünün tüm yüzeye ince bir tabaka şeklinde yayılarak uygulanması gerekiyor,</p> <p>*Etkili bir korunma için ürünlerin iki saatte bir yeniden uygulanması öneriliyor.</p>

*Ürünün tüm yüzeye ince bir tabaka şeklinde yayılarak uygulanması gerekiyor,

*Etkili bir korunma için ürünlerin iki saatte bir yeniden uygulanması öneriliyor.

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