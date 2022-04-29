Günlük hayatınızda rutininize dahil etmeniz gerek: Güneş koruyucu

“Sun Protection Factor” yani güneş koruma faktörü anlamına gelen SPF, genelde 15 ile 50 birim arasında değerlendiriliyor. Değer ne kadar büyük olursa ürünün koruma etkisi de o kadar güçlü oluyor. Örneğin; SPF 50 bir güneş kremi SPF 15 bir kreme göre daha yüksek koruma sağlıyor. Cilt uzmanlarının tavsiye ettiği değer genelde 30 SPF olarak kabul görüyor; ancak daha güçlü bir koruma için daha yüksek, biraz bronzlaşmak için ise daha düşük koruma faktörü tercih edilebiliyor. Ancak her durumda güneş kremi faydaları cilt üzerinde etkisini gösteriyor.