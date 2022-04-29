Günlük hayatınızda rutininize dahil etmeniz gerek: Güneş koruyucu
Güneşin etkisiyle ciltte oluşan yaşlanma belirtileri, güneş lekeleri, çil sayısında artma gibi olumsuz etkiler sadece güneşin etkisinin yoğun olarak hissedildiği yaz mevsiminde değil bulutlu sonbahar günlerinde de oluşuyor. Uzmanlar, sağlıklı ve genç bir cilde sahip olmak için günlük cilt bakımı rutinine güneş koruyucu kremin de dahil edilmesi gerektiğini önemle vurguluyor.
İşte günlük hayatınızdan eksik etmemeniz gereken güneş kremi hakkında tüm detaylar…
GÜNEŞ KORUYUCU NEDİR?
Güneş ışınları güçlü bir D vitamini kaynağı olup kemik sağlığı ve bağışıklık sistemi için oldukça önemli; fakat güneş ışınları D vitamini ile beraber radyoaktif özellikte olan ve cilde zarar veren ultraviyole ışınları da içeriyor. Bu ışınlar derinin alt tabakasına etki ederek yaşlanma etkilerini arttırıyor ve uzun vadede cilt kanserine sebep olabiliyorlar.
“Sun Protection Factor” yani güneş koruma faktörü anlamına gelen SPF, genelde 15 ile 50 birim arasında değerlendiriliyor. Değer ne kadar büyük olursa ürünün koruma etkisi de o kadar güçlü oluyor. Örneğin; SPF 50 bir güneş kremi SPF 15 bir kreme göre daha yüksek koruma sağlıyor. Cilt uzmanlarının tavsiye ettiği değer genelde 30 SPF olarak kabul görüyor; ancak daha güçlü bir koruma için daha yüksek, biraz bronzlaşmak için ise daha düşük koruma faktörü tercih edilebiliyor. Ancak her durumda güneş kremi faydaları cilt üzerinde etkisini gösteriyor.
GÜNEŞ KORUYUCU NE ZAMAN KULLANILMALI?
Güneş koruyucu yalnızca güneşin yüzünü gösterdiği ve yoğunluğunu hissettirdiği yaz aylarında değil dört mevsimde de kullanılmalı; çünkü güneşin zararlı ışınları bulutlu havalarda dahi yeryüzüne ulaşarak cilde etki ediyor. Kısacası cildin açık havaya çıkılan her an korunmaya ihtiyacı bulunuyor.
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