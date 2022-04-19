Günlük hayatınızdan eksik etmemeniz gereken sağlıklı 5 kuruyemiş
Yeterli ve dengeli beslenmede yağlar önemli bir yere sahip. Yeterli ve dengeli beslenmede sedanter birey günlük beslenmesinin %30'unu yağlardan karşılamalı. Çoklu doymamış yağ asitlerinin ve tekli doymamış yağ asitlerinin sağlık için birçok faydası bulunuyor. Çoklu doymamış yağ asitleri ve tekli doymamış yağ asitleri açısından zengin kuruyemişlerin kavrulmadan çiğ olarak tüketilmesi öneriliyor.
İşte en sağlıklı 5 kuruyemiş...
İŞTE EN SAĞLIKLI 5 KURUYEMİŞ
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Yağlı kuruyemişlerden olan fındık yüksek kalori içermesinin yanı sıra B1-B2-B3-B5-B6- E vitaminlerini de içeriyor. Protein miktarı yumurta ve tahıllardan yüksek; et ve baklagillere ise eşit. Protein kalitesi bu besinlerden düşük.Demir-kalsiyum-magnezyum içeriği de oldukça iyi olan fındık çoklu doymamış yağ asitlerinden linoleik ve linolenik asitlerinde kaynakları arasında yer alıyor. 100 gram fındık 634 kalori. Fındık içerdiği selülozik bileşikler ve pektinler sayesinde bağırsakta kimyasal bileşiklerin toksik etkilerini, kabızlığı, kalp hastalıklarını önlemeye ve serum lipit düzeyini düşürmeye yardımcı oluyor.
* Kan kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcıdır.
* Trigliserit değerlerini düşürmeye yardımcıdır.
* Damar sertliği oluşmasını önler.
* İçerdiği E vitamini sigara dumanının zehirli etkisini önlemektedir.
ANTEP FISTIĞI
Ülkemizde antep fıstığı denilince Gaziantep ve Siirt akıllara geliyor. Antep fıstığı yeşil altın, meyvelerin kralı, altın ağaç kral meyvesi olarak da biliniyor. Zengin besin değeri ve fonksiyonel besinler arasında yer alan antep fıstığı kalori miktarı yüksek bir kabuklu kuruyemiş. Antep fıstığı badem, ceviz, fındık gibi yağlı tohumlara göre karbonhidrat, protein, B1, B6, E vitaminleri, demir, potasyum, beta-karoten, toplam fitosterol ve lutein içeriği bakımından zirvede yerini alıyor. 100 gram Antep fıstığı 594 kalorilik bir enerjiye sahip. Kuruyemişler arasında yüksek miktarda C vitamini içeren bir besin.A vitamini içeriği zengin.
* Yüksek antioksidan potansiyele sahip 50 besin arasındadır.
* Kardiyovasküler rahatsızlıkları önlemektedir.
* Safra taşı oluşumunu azaltmaktadır.
* Damar sertliğini önlemektedir.
* LDL kolesterolün düşmesine yardımcıdır.
CEVİZ
Akdeniz diyetinin bir parçası olan kabuklu bir kuruyemiş. Çoklu doymamış yağ asitlerinden zengin olan ceviz %10 oranında doymuş yağ asidi de içeriyor.100 gram ceviz içi 651 kalorilik bir enerjiye sahip. A,E,C,B1,B2,B3,folik asit pantotenik asit; demir, çinko bakır ve manganez minerallerini içeriyor. Ceviz iyi bir manganez ve bakır kaynağı. Bu minerallerin antioksidan korunmasındaki önemli enzimlerde temel mineral olarak kullanılıyor.
* İçerdiği protein miktarı vegan bireylerin beslenmesinde günlük protein ihtiyacının karşılanmasında önemli bir role sahiptir.
* Total kolesterolü düşürmeye yardımcıdır.
* LDL seviyelerini düşürmeye yardımcıdır.
* Kalp hastalıkları riskini azaltmaktadır.
* Safra taşı oluşumunu önlemektedir.
YER FISTIĞI
İnsan sağlığı üzerine birçok olumlu etkisi olan bileşenleri içeren yer fıstığı günlük beslenmede dikkat çekiyor. İçeriğinde 20 farklı amino asit içeren yer fıstığı önemli bir aminoasit olan arjinin en iyi kaynaklarından biri. Yer fıstığı içeriğinde yüksek miktarda B2-B3 ve E vitaminleri bulunuyor. 100 gram yer fıstığı 567 kalorilik bir enerjiye sahip. Yüksek miktarda doymamış yağ asit profiline sahip. İçeriğinde bulunan yüksek miktarda arjinin nedeniyle vücut geliştirme sporu yapan bireyler için vazgeçilmez bir besin haline geliyor.
* İçerdiği protein miktarı vegan bireylerin beslenmesinde günlük protein ihtiyacının karşılanmasında önemli bir role sahiptir.
* Total kolesterolü düşürmeye yardımcıdır.
* LDL seviyelerini düşürmeye yardımcıdır.
* Kalp hastalıkları riskini azaltmaktadır.
PİKAN CEVİZİ
100 gram pikan cevizi 691 kalori içeriyor. Diğer sert kabuklu kuruyemişlere göre en yüksek enerji değerine sahip besin. İçeriğinde bulunan toplam yağ miktarın diğer kuruyemişlere göre oldukça fazla. Pikan cevizinin içerdiği biyoaktif bileşikler sayesinde antioksidan savunmaya katkıda bulunuyor ve LDL oksidasyonunda azalmayı sağlıyor.Sert kabuklu meyvelerin sağlık açısından olumsuz etkilere neden olmaması için saklama koşullarına dikkat edilmeli. Nem oranı %5’i geçmeyen serin ve kuru bir yerde saklanmalı. Kabuklu kuruyemişler alerjen madde içermesi sebebiyle Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne göre, etikette belirtilmesi zorunlu alerjen bileşenler listesinde yer alıyor.
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