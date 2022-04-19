Günlük hayatınızdan eksik etmemeniz gereken sağlıklı 5 kuruyemiş

İŞTE EN SAĞLIKLI 5 KURUYEMİŞ

FINDIK

Yağlı kuruyemişlerden olan fındık yüksek kalori içermesinin yanı sıra B1-B2-B3-B5-B6- E vitaminlerini de içeriyor. Protein miktarı yumurta ve tahıllardan yüksek; et ve baklagillere ise eşit. Protein kalitesi bu besinlerden düşük.Demir-kalsiyum-magnezyum içeriği de oldukça iyi olan fındık çoklu doymamış yağ asitlerinden linoleik ve linolenik asitlerinde kaynakları arasında yer alıyor. 100 gram fındık 634 kalori. Fındık içerdiği selülozik bileşikler ve pektinler sayesinde bağırsakta kimyasal bileşiklerin toksik etkilerini, kabızlığı, kalp hastalıklarını önlemeye ve serum lipit düzeyini düşürmeye yardımcı oluyor.

* Kan kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcıdır.

* Trigliserit değerlerini düşürmeye yardımcıdır.

* Damar sertliği oluşmasını önler.

* İçerdiği E vitamini sigara dumanının zehirli etkisini önlemektedir.