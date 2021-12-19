Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya tepki yağdı

DİSK, yaptığı açıklamada, "Gazeteci Muharrem Sarıkaya ses teknikerine tokat attı. Bu tokat tüm basın emekçilerine atılmıştır! Bu emekçi düşmanlığının özrü, böyle emekçi düşmanlarının meslekte yeri yoktur. Habertürk basın emekçisine sahip çıkmalıdır. Konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.