Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya tepki yağdı

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2021 Pazar, 17:48
<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: #333333;" data-mce-style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: #333333;">Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın "Gün Başlıyor" adlı programda İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir olduğu söylenen kişiye yayın sırasında tokat attığı ortaya çıktı.</p><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x86fdmo?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x86fdmo?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"></iframe></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: #333333;" data-mce-style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: #333333;">Muharrem Sarıkaya'ya sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi.<br><br>İşte o tepkiler:&nbsp;</p>

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın "Gün Başlıyor" adlı programda İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir olduğu söylenen kişiye yayın sırasında tokat attığı ortaya çıktı.

Muharrem Sarıkaya'ya sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi.

İşte o tepkiler: 

<p>DİSK, yaptığı açıklamada, "<span style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; white-space: inherit; background-color: #ffffff;" data-mce-style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; white-space: inherit; background-color: #ffffff;">Gazeteci Muharrem Sarıkaya ses teknikerine tokat attı. Bu tokat tüm basın emekçilerine atılmıştır! Bu emekçi düşmanlığının özrü, böyle emekçi düşmanlarının meslekte yeri yoktur. Habertürk basın emekçisine sahip çıkmalıdır. Konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.</span></p>

DİSK, yaptığı açıklamada, "Gazeteci Muharrem Sarıkaya ses teknikerine tokat attı. Bu tokat tüm basın emekçilerine atılmıştır! Bu emekçi düşmanlığının özrü, böyle emekçi düşmanlarının meslekte yeri yoktur. Habertürk basın emekçisine sahip çıkmalıdır. Konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler