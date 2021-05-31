Yetkili, yaz döneminin başlaması ve artan aşılamanın da bu kararı destekleyecek diğer unsurlar olduğunu vurguladı.
Bu kapsamda spor salonları ve halı sahalar gibi kapatılan işletmelerin yeniden açılmasının da planladığını kaydeden aynı yetkili, şöyle devam etti:
"Okulların açılması konusu en kritik alanlardan biri. Bu konuda iki farklı görüş var. İlki açılması ve 2 Temmuz'da yaz tatiline girilmesi; diğeri de vaka sayıları düşerken bulaşa neden olabilecek okulların kapalı kalması yönünde. Sonuçta bu yıl eğitim-öğretim açısından neredeyse tamamlandı. Kabine toplantısında buna da karar verilecek."
Yetkili, haftasonu kısıtlamaların bir güne düşebileceğini, Cumartesi günleri kısıtlamanın kalkabileceğini ama Pazar günlerinin devam edebileceğini vurguladı.
"Bu dönemde aşılamanın artırılması yönünde bir çaba olacak" diyen aynı yetkili, "Biontech desteğiyle aşı açısından tamamen sıkıntı ortadan kalkacak. Yakın zamanda açık alanda maskesiz hayatın başlaması ihtimali var" dedi.
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