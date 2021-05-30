Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan tepki yaratan görüntüler

30 Mayıs 2021 Pazar, 20:02

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Üsküdar Belediyesi’ne ait Valide Sultan Gemisi’nde 29 Mayıs tarihinde eğlence düzenlendiği ortaya çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezleri personelinin katıldığı organizasyon 'fasıl' havasında geçti. Yemek servisinin yapıldığı müzikli etkinlikte sosyal mesafe ve maske kurallarının ihlal edildiği görüldü. Pndemi kurallarının ihlal edildiği etkinliğin görüntüleri katılımcılar tarafından paylaşıldı.

Etkinliğin, Bakanlığın düzenlediği fetih yıl dönümü kutlamalarının 3. gününde olduğu öğrenildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı önceki günlerde de Sultanahmet Meydanı’nda konser düzenlemişti.