Haliç'teki renk değişikliğinin sebebi belli oldu

ANKA
11 Şubat 2022 Cuma, 14:01
Haliç'teki renk değişikliğinin sebebi belli oldu

Haliç’in suyunun rengi değişti, çamurlu bir görünüm aldı. Konuyla ilgili İSKİ ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğü’nden açıklama geldi.

Haliç'teki renk değişikliğinin sebebi belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç’te görülen renk değişikliği için, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü incelemeler sonuçlandı.

Haliç'teki renk değişikliğinin sebebi belli oldu

Haliç’teki renk değişimine mevsimsel yağışlar ve eriyen kar sularının sebep olduğu belirtilirken, ''Periyodik temizlik ve dip çamuru çıkarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor" açıklaması yapıldı.

Haliç'teki renk değişikliğinin sebebi belli oldu

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklama şöyle:

"İBB, düzenli olarak Haliç Havzası’nda akan derelerin ve yağmur suyu hatlarının bakım, onarım, kontrol ve temizliğini yapıyor. İSKİ ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde; şiddetli yağışlar sonucu yeşil alanlardan gelen yaprak ve dal parçalarının, dereler ve yağmur suyu kanallarıyla denize akması sonucu deniz yüzeyinde büyük bir çöp tabakası görüntüsünün oluştuğu belirlendi.

Haliç’te konumlandırılan Deniz Yüzeyi Temizlik Tekneleri (DYT) ve Mobil Kıyı Temizlik Ekipleri, düzenli olarak Alibeyköy ve Kağıthane derelerinden yağışlar ile gelen yoğun yüzer atıkları topluyor.

Haliç'teki renk değişikliğinin sebebi belli oldu

67 BİN 914 METREKÜP DİP ÇAMUR ÇIKARILDI

İBB, Haliç’te dip tarama ve temizlik çalışmalarına yıl boyunca devam ediyor. Bu kapsamda, 2021 yılında Haliç’te yapılan dip tarama çalışmaları neticesinde 64 bin 967 metreküp çamur çıkarıldı. Dip tarama çalışmaları 2022 yılında da aralıksız devam ediyor; Şubat 2022 itibarıyla Haliç’ten bin 823 metreküp, Haliç’e bağlanan Kağıthane deresinden ise bin 124 metreküp olmak üzere toplamda 2 bin 947 metreküp teressubat (kum, taş, ağaç kökü, katı yağ gibi atıklar) taranarak çıkarılan çamur bertaraf sahalarına gönderildi."

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