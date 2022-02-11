Haliç'teki renk değişikliğinin sebebi belli oldu

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklama şöyle:

"İBB, düzenli olarak Haliç Havzası’nda akan derelerin ve yağmur suyu hatlarının bakım, onarım, kontrol ve temizliğini yapıyor. İSKİ ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde; şiddetli yağışlar sonucu yeşil alanlardan gelen yaprak ve dal parçalarının, dereler ve yağmur suyu kanallarıyla denize akması sonucu deniz yüzeyinde büyük bir çöp tabakası görüntüsünün oluştuğu belirlendi.

Haliç’te konumlandırılan Deniz Yüzeyi Temizlik Tekneleri (DYT) ve Mobil Kıyı Temizlik Ekipleri, düzenli olarak Alibeyköy ve Kağıthane derelerinden yağışlar ile gelen yoğun yüzer atıkları topluyor.