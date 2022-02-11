Haliç'teki renk değişikliğinin sebebi belli oldu
Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklama şöyle:
"İBB, düzenli olarak Haliç Havzası’nda akan derelerin ve yağmur suyu hatlarının bakım, onarım, kontrol ve temizliğini yapıyor. İSKİ ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde; şiddetli yağışlar sonucu yeşil alanlardan gelen yaprak ve dal parçalarının, dereler ve yağmur suyu kanallarıyla denize akması sonucu deniz yüzeyinde büyük bir çöp tabakası görüntüsünün oluştuğu belirlendi.
Haliç’te konumlandırılan Deniz Yüzeyi Temizlik Tekneleri (DYT) ve Mobil Kıyı Temizlik Ekipleri, düzenli olarak Alibeyköy ve Kağıthane derelerinden yağışlar ile gelen yoğun yüzer atıkları topluyor.
67 BİN 914 METREKÜP DİP ÇAMUR ÇIKARILDI
İBB, Haliç’te dip tarama ve temizlik çalışmalarına yıl boyunca devam ediyor. Bu kapsamda, 2021 yılında Haliç’te yapılan dip tarama çalışmaları neticesinde 64 bin 967 metreküp çamur çıkarıldı. Dip tarama çalışmaları 2022 yılında da aralıksız devam ediyor; Şubat 2022 itibarıyla Haliç’ten bin 823 metreküp, Haliç’e bağlanan Kağıthane deresinden ise bin 124 metreküp olmak üzere toplamda 2 bin 947 metreküp teressubat (kum, taş, ağaç kökü, katı yağ gibi atıklar) taranarak çıkarılan çamur bertaraf sahalarına gönderildi."
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