Halsey ve sevgilisi Alev Aydın Oscar'da tüm gözleri üzerine çekti

Türk asıllı Amerikalı senarist Alev Aydın ve Macar asıllı sevgilisi Halsey, Oscar Ödül Törenine damgasını vurdu. Törende transparan bir tül elbise ile katılan Halsey, dikkatleri üzerine çekti ve sosyal medyada gündem oldu.

2019 yılından beri birliktelikleri süren çiftin 2021 yılında "Ender Ridley" ismide bir oğlu oldu.



