Halsey ve sevgilisi Alev Aydın Oscar'da tüm gözleri üzerine çekti

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2022 Salı, 18:05
<p><strong>Türk asıllı Amerikalı senarist Alev Aydın ve Macar asıllı sevgilisi Halsey,</strong> Oscar Ödül Törenine damgasını vurdu. Törende transparan bir tül elbise ile katılan Halsey, dikkatleri üzerine çekti ve sosyal medyada gündem oldu.</p><p>2019 yılından beri birliktelikleri süren çiftin 2021 yılında <strong>"Ender Ridley"</strong> ismide bir oğlu oldu.</p><p><br data-mce-bogus="1"></p>

Türk asıllı Amerikalı senarist Alev Aydın ve Macar asıllı sevgilisi Halsey, Oscar Ödül Törenine damgasını vurdu. Törende transparan bir tül elbise ile katılan Halsey, dikkatleri üzerine çekti ve sosyal medyada gündem oldu.

2019 yılından beri birliktelikleri süren çiftin 2021 yılında "Ender Ridley" ismide bir oğlu oldu.


<p><strong>Alev Aydın, Türk asıllı Amerikalı senaryo yazarı.&nbsp;</strong><br></p><p>Alev Aydın, çocukluk döneminde Suudi Arabistan, New York ve Antalya'da bulundu.<br data-mce-bogus="1"></p>

Alev Aydın, Türk asıllı Amerikalı senaryo yazarı. 

Alev Aydın, çocukluk döneminde Suudi Arabistan, New York ve Antalya'da bulundu.

<p>Halsey'in sevgilisi olan Alev Aydın'ın çocukluk senelerinde <strong>Giresun</strong>'da fotoğrafı olduğu için buralı olduğu düşünülüyor. </p>

Halsey'in sevgilisi olan Alev Aydın'ın çocukluk senelerinde Giresun'da fotoğrafı olduğu için buralı olduğu düşünülüyor.

<p><em>"Small Shots" (2017)</em>, <em>"HipMen: Los Angeles"</em> filmlerinin senaristi.</p>

"Small Shots" (2017), "HipMen: Los Angeles" filmlerinin senaristi.

<p>Hayatını Amerika'da sürdürüren ünlü senarist; <em>Cruel Hearts, Lonely Boy, Mother Hen</em> gibi filmlere de imzasını attı.<br></p>

Hayatını Amerika'da sürdürüren ünlü senarist; Cruel Hearts, Lonely Boy, Mother Hen gibi filmlere de imzasını attı.

<p>2019 yılından beri ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı <strong>"Halsey"</strong> ile bir ilişkisi var.&nbsp;<br></p>

2019 yılından beri ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı "Halsey" ile bir ilişkisi var. 

<p>Çiftin 14 Temmuz 2021'de <em>"Ender Ridley Aydın"</em> adında bir erkek çocuğu oldu.<br></p>

Çiftin 14 Temmuz 2021'de "Ender Ridley Aydın" adında bir erkek çocuğu oldu.

<p>Oscar Ödül Töreni'nde ünlülerin kırmızı halı kostümleri de çokça konuşuldu.<br></p><p><br data-mce-bogus="1"></p>

Oscar Ödül Töreni'nde ünlülerin kırmızı halı kostümleri de çokça konuşuldu.


<p>Will Smith’in tokadının gündem olduğu gecede senarist Alev Aydın'ın Macar asıllı eşi Halsey transparan bir tül kıyafet giydi.&nbsp;</p>

Will Smith’in tokadının gündem olduğu gecede senarist Alev Aydın'ın Macar asıllı eşi Halsey transparan bir tül kıyafet giydi. 

<p>Bu kıyafeti eleştiren Demet Akalın ise <em>“Bunlar kocalarına ne giyiyorlar yatakta acaba yatakta. Hayır her şey meydanda bir de!”</em> ifadesini kullandı.&nbsp;</p>

Bu kıyafeti eleştiren Demet Akalın ise “Bunlar kocalarına ne giyiyorlar yatakta acaba yatakta. Hayır her şey meydanda bir de!” ifadesini kullandı. 

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