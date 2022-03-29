Hangi bitkiler radyasyonun etkisini azaltır? İşte o bitkiler

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2022 Salı, 11:20
<p>Günlük hayatııza nüfuz etmiş teknoloji faydalarını olduğu kadar zararlarını da yanında getiriyor. Bu zararların en önemlilerinden biri ise elbette radyasyon. Radyasyonun zararlarını absorbe edebilen bazı bitkiler olduğu uzmanların çalışmalarında gözlemlendi.</p><p><strong>İşte radyasyonu emen bitkilerden bazıları...</strong><br></p>

Günlük hayatııza nüfuz etmiş teknoloji faydalarını olduğu kadar zararlarını da yanında getiriyor. Bu zararların en önemlilerinden biri ise elbette radyasyon. Radyasyonun zararlarını absorbe edebilen bazı bitkiler olduğu uzmanların çalışmalarında gözlemlendi.

İşte radyasyonu emen bitkilerden bazıları...

<p>Günümüzde, teknolojinin ilerlemesiyle hayatımızın her alanında karşımıza çıkan radyasyon insan sağlığını tehlikeye atıyor. Radyasyonun etkilerini en aza indirmek ve radyasyondan korunmak için evde yetiştirebileceğimiz bazı bitkiler bulunuyor.<br></p>

Günümüzde, teknolojinin ilerlemesiyle hayatımızın her alanında karşımıza çıkan radyasyon insan sağlığını tehlikeye atıyor. Radyasyonun etkilerini en aza indirmek ve radyasyondan korunmak için evde yetiştirebileceğimiz bazı bitkiler bulunuyor.

<p>Teknoloji, günümüzde her yerde karşımıza çıkan ve hayatımızı kolaylaştıran bir sistem olsa da insan sağlığına verdiği zararları saymakla bitmiyor. Evde işyerinde gittiğimiz bütün alanlarda her zaman radyasyona maruz kalıyoruz. Evde kullandığımız bilgisayar, televizyon, modem, cep telefonları ve mutfak aletleri gibi birçok ürün radyasyon yayıyor. Radyasyon uzun yıllardır insanların hayatında yer alan en korkunç kavramlardan birisi olarak biliniyor. Öyle ki bilinen bir çok hastalığın kaynağında radyasyonun yattığı bilinen bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Böyle olunca da herkesin aklına radyasyondan nasıl korunmanın yöntemleri geliyor.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

Teknoloji, günümüzde her yerde karşımıza çıkan ve hayatımızı kolaylaştıran bir sistem olsa da insan sağlığına verdiği zararları saymakla bitmiyor. Evde işyerinde gittiğimiz bütün alanlarda her zaman radyasyona maruz kalıyoruz. Evde kullandığımız bilgisayar, televizyon, modem, cep telefonları ve mutfak aletleri gibi birçok ürün radyasyon yayıyor. Radyasyon uzun yıllardır insanların hayatında yer alan en korkunç kavramlardan birisi olarak biliniyor. Öyle ki bilinen bir çok hastalığın kaynağında radyasyonun yattığı bilinen bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Böyle olunca da herkesin aklına radyasyondan nasıl korunmanın yöntemleri geliyor. 

<p><strong>RADYASYONDAN KORUNMAK İÇİN EVDE OLMASI GEREKEN BİTKİLER</strong><br data-mce-bogus="1"></p><p>Radyasyonun ışınları vücudumuz olumsuz bir şekilde etkilediği biliniyor. </p><p>Yapılan bazı çalışmalar sonucunda bazı bitki türlerinin radyasyonu emdiği gözlemlendi. Radyasyonun olumsuz etkilerinden korunmak ya da etkilerini daha aza indirmek için evinizde bulunduğunuz ortamda bitkiler yetiştirebilirsiniz.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

RADYASYONDAN KORUNMAK İÇİN EVDE OLMASI GEREKEN BİTKİLER

Radyasyonun ışınları vücudumuz olumsuz bir şekilde etkilediği biliniyor.

Yapılan bazı çalışmalar sonucunda bazı bitki türlerinin radyasyonu emdiği gözlemlendi. Radyasyonun olumsuz etkilerinden korunmak ya da etkilerini daha aza indirmek için evinizde bulunduğunuz ortamda bitkiler yetiştirebilirsiniz. 

<p><strong>KAKTÜS</strong></p><p>Kaktüs, son dönemlerde ofislerde küçük saksılar içinde çok tercih edilmekte aynı zamanda bir sürü çeşidi de bulunuyor. Çöllerde yetişen bu bitkinin bulundurulduğu ortamlarda radyasyonun etkilerini önemli ölçüde azalttığı söyleniyor. İster küçük saksılar şeklinde ister büyük bir tane saksı olarak evinizin bir köşesinde koyabilirsiniz.</p>

KAKTÜS

Kaktüs, son dönemlerde ofislerde küçük saksılar içinde çok tercih edilmekte aynı zamanda bir sürü çeşidi de bulunuyor. Çöllerde yetişen bu bitkinin bulundurulduğu ortamlarda radyasyonun etkilerini önemli ölçüde azalttığı söyleniyor. İster küçük saksılar şeklinde ister büyük bir tane saksı olarak evinizin bir köşesinde koyabilirsiniz.

<p><strong>AŞK MERDİVENİ</strong></p><p>Zarif görüntüsüyle ve bakımı çok kolay olan aşk merdiveni her ortama uyum sağlar ve bulunduğu ortamda yayılan bütün radyasyonu temizliyor.</p>

AŞK MERDİVENİ

Zarif görüntüsüyle ve bakımı çok kolay olan aşk merdiveni her ortama uyum sağlar ve bulunduğu ortamda yayılan bütün radyasyonu temizliyor.

<p><strong>ALOE VERA</strong></p><p>Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz Aloe vera'nın faydaları saymakla bitmiyor. Kabuk bölümünde bulunan aloe özsuyuyla vücutta bulunan yaraları iyileştirme etkisi bulunuyor. En önemli faydalarından bir diğeri de elekronik eşyaların ortamda yaydıkları radyasyonu temizlemesi.</p>

ALOE VERA

Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz Aloe vera'nın faydaları saymakla bitmiyor. Kabuk bölümünde bulunan aloe özsuyuyla vücutta bulunan yaraları iyileştirme etkisi bulunuyor. En önemli faydalarından bir diğeri de elekronik eşyaların ortamda yaydıkları radyasyonu temizlemesi.

<p><strong>BENJAMİN KAUÇUĞU</strong></p><p>Benjamin kauçuğunun, elektronik cihazların yaydığı bütün mekanda yayılan radyasyonun nerdeyse tamamını emdiği biliniyor.</p>

BENJAMİN KAUÇUĞU

Benjamin kauçuğunun, elektronik cihazların yaydığı bütün mekanda yayılan radyasyonun nerdeyse tamamını emdiği biliniyor.

<p><strong>ÖLÜMSÜZLÜK MANTARI</strong></p><p>Ülkemizde daha yeni yeni keşfedilen bu bitki karanlık yerlerde yaşamayı seviyor ve bulunduğu mekandaki radyasyonu emiyor. Aynı zamanda sigara dumanı ve havadaki kötü kokuları temizleme etkisi olduğu biliniyor.</p>

ÖLÜMSÜZLÜK MANTARI

Ülkemizde daha yeni yeni keşfedilen bu bitki karanlık yerlerde yaşamayı seviyor ve bulunduğu mekandaki radyasyonu emiyor. Aynı zamanda sigara dumanı ve havadaki kötü kokuları temizleme etkisi olduğu biliniyor.

<p><strong>ANTORYUM ÇİÇEĞİ</strong></p><p>Büyük flamingo çiçeği olarak da bilinen bu çiçek, bulunduğu mekandaki bütün radyasyonu temizliyor.</p>

ANTORYUM ÇİÇEĞİ

Büyük flamingo çiçeği olarak da bilinen bu çiçek, bulunduğu mekandaki bütün radyasyonu temizliyor.

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