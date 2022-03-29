Hangi bitkiler radyasyonun etkisini azaltır? İşte o bitkiler
Günlük hayatııza nüfuz etmiş teknoloji faydalarını olduğu kadar zararlarını da yanında getiriyor. Bu zararların en önemlilerinden biri ise elbette radyasyon. Radyasyonun zararlarını absorbe edebilen bazı bitkiler olduğu uzmanların çalışmalarında gözlemlendi.
İşte radyasyonu emen bitkilerden bazıları...
Teknoloji, günümüzde her yerde karşımıza çıkan ve hayatımızı kolaylaştıran bir sistem olsa da insan sağlığına verdiği zararları saymakla bitmiyor. Evde işyerinde gittiğimiz bütün alanlarda her zaman radyasyona maruz kalıyoruz. Evde kullandığımız bilgisayar, televizyon, modem, cep telefonları ve mutfak aletleri gibi birçok ürün radyasyon yayıyor. Radyasyon uzun yıllardır insanların hayatında yer alan en korkunç kavramlardan birisi olarak biliniyor. Öyle ki bilinen bir çok hastalığın kaynağında radyasyonun yattığı bilinen bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Böyle olunca da herkesin aklına radyasyondan nasıl korunmanın yöntemleri geliyor.
RADYASYONDAN KORUNMAK İÇİN EVDE OLMASI GEREKEN BİTKİLER
Radyasyonun ışınları vücudumuz olumsuz bir şekilde etkilediği biliniyor.
Yapılan bazı çalışmalar sonucunda bazı bitki türlerinin radyasyonu emdiği gözlemlendi. Radyasyonun olumsuz etkilerinden korunmak ya da etkilerini daha aza indirmek için evinizde bulunduğunuz ortamda bitkiler yetiştirebilirsiniz.
KAKTÜS
Kaktüs, son dönemlerde ofislerde küçük saksılar içinde çok tercih edilmekte aynı zamanda bir sürü çeşidi de bulunuyor. Çöllerde yetişen bu bitkinin bulundurulduğu ortamlarda radyasyonun etkilerini önemli ölçüde azalttığı söyleniyor. İster küçük saksılar şeklinde ister büyük bir tane saksı olarak evinizin bir köşesinde koyabilirsiniz.
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