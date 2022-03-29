Hangi bitkiler radyasyonun etkisini azaltır? İşte o bitkiler

Teknoloji, günümüzde her yerde karşımıza çıkan ve hayatımızı kolaylaştıran bir sistem olsa da insan sağlığına verdiği zararları saymakla bitmiyor. Evde işyerinde gittiğimiz bütün alanlarda her zaman radyasyona maruz kalıyoruz. Evde kullandığımız bilgisayar, televizyon, modem, cep telefonları ve mutfak aletleri gibi birçok ürün radyasyon yayıyor. Radyasyon uzun yıllardır insanların hayatında yer alan en korkunç kavramlardan birisi olarak biliniyor. Öyle ki bilinen bir çok hastalığın kaynağında radyasyonun yattığı bilinen bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Böyle olunca da herkesin aklına radyasyondan nasıl korunmanın yöntemleri geliyor.

