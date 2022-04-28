Harper Lee, 96 yıl önce bugün dünyaya geldi
Alabama doğumlu olan yazar Harper Lee, Huntington Koleji ve Alabama Üniversiteleri'nde okudu. Bir süre Alabama'nın Oxford kentinde eğitim gördükten sonra, Eastern Air Lines'ta işe girdi. Birkaç kısa hikâye yazan Lee, 1960 yılında ünlü “Bülbülü Öldürmek” romanını yazdı. Yazarın tek romanı olan bu eser çok başarılı bulundu, büyük başarı kazandı ve filme çekildi. Ancak Harper Lee bir daha roman yazmadı.
3 Şubat 2015 tarihinde yaptığı açıklamayla, “Go Set a Watchman” adlı yeni romanının 14 Temmuz 2015 tarihinde yayımlanacağını duyurdu. “Bülbülü Öldürmek” kitabının devamı niteliğindeki roman, ilk romanın 20 yıl sonrasında yine Alabama eyaletinde geçmekteydi ve ilk eserdeki küçük çocuğu büyüdükten sonra, siyahların verdiği mücadeleye verdiği destek etrafında gelişen bir örgüye sahipti.
"Bülbülü Öldürmek" ilk yayımlandığında satış rekorları kırdı ve yazarını kısa sürede üne kavuşturdu. 1961 Pulitzer Edebiyat Ödülü kazandı, bir yıl sonra Gregory Peck'in başrolünü oynadığı bir filmde beyazperdeye aktarıldığında da Oscar aldı. Bu romanın böylesine büyük başarı sağlamasının nedeni, olayların çocuk ruhuna ve hayal gücüne uygun bir şekilde değerlendirilmesiydi.
Truman Capote'nin çocukluk arkadaşı olan Harper Lee, “Capote” (2005) filminde bu rolüyle Oscar adayı olan Catherine Keener, “Infamous”ta ise Oscar ödüllü Sandra Bullock tarafından canlandırıldı.
ESERLERİ
*Bülbülü Öldürmek (roman, 1960)
*Tespih Ağacının Gölgesinde (roman, 2015)
TESPİH AĞACININ GÖLGESİNDE
Tespih Ağacının Gölgesinde, Harper Lee'nin 14 Haziran 2015'ye yayınlanan romanı. Pulitzer Ödüllü Bülbülü Öldürmek kitabından 55 yıl sonra yayınlandı. Yazarın ikinci ve son kitabıdır. Kitap kapağı Bülbülü Öldürmek kitabı kapağını anımsatır.
BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK
1961 Pulitzer Edebiyat Ödüllü;
“İstediğin kadar saksağan vur vurabilirsen, ama unutma, bülbülü öldürmek günahtır.”
Tüm zamanların en sevilen hikâyelerinden biri olan, kırktan fazla dile çevrilen, Oscar ödüllü bir sinema filmi için temel oluşturan ve yirminci yüzyılın en iyi romanlardan biri seçilen Pulitzer ödüllü Bülbülü Öldürmek, Amerika’nın acımasız bir önyargı ile zehirlenmiş güneyinde geçen, sürükleyici, yürek burkan ve dikkat çekici bir büyüme hikâyesi. Büyüleyici güzellikler ve vahşi eşitsizlikler dünyasında haksız yere korkunç bir suçla suçlanan bir “zenci”yi savunmak için her şeyi riske atan bir adamın hikâyesi çocuk kahramanın gözünden anlatılıyor.
Şefkat dolu, dramatik ve düşündürücü Bülbülü Öldürmek okurları insan doğasının köklerine; masumiyet ve deneyime, nezaket ve zulme, sevgi ve nefrete, mizah ve pathosa götürüyor. Harper Lee'nin her zaman basit bir aşk hikâyesi olarak gördüğü romanı bugün Amerikan edebiyatının bir şaheseri olarak kabul ediliyor.
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