Harper Lee, 96 yıl önce bugün dünyaya geldi

"Bülbülü Öldürmek" ilk yayımlandığında satış rekorları kırdı ve yazarını kısa sürede üne kavuşturdu. 1961 Pulitzer Edebiyat Ödülü kazandı, bir yıl sonra Gregory Peck'in başrolünü oynadığı bir filmde beyazperdeye aktarıldığında da Oscar aldı. Bu romanın böylesine büyük başarı sağlamasının nedeni, olayların çocuk ruhuna ve hayal gücüne uygun bir şekilde değerlendirilmesiydi.

Truman Capote'nin çocukluk arkadaşı olan Harper Lee, “Capote” (2005) filminde bu rolüyle Oscar adayı olan Catherine Keener, “Infamous”ta ise Oscar ödüllü Sandra Bullock tarafından canlandırıldı.