"AŞI KARNESİ BENCE KÖTÜ BİR FİKİR"
"Aşı karnesi" uygulamasıyla ilgili yorumlarda bulunan Hotamışlıgil, "Aşı karnesi bence kötü bir fikir. Beklenmedik sıkıntılar yaratabilecek bir şey. Etkinlik düzeyi de tartışabilecek. Dünyada aşıya erişim eşitsizliği var. Hiç aşılanmamış ülkeler var.. 10 milyon kişiye 2 doz aşı yapmaktansa 20 milyon kişiye bir doz aşı yapmak daha mantıklı" diye konuştu.
Hotamışlıgil, aşılama çalışmalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:
"İlk doz yapıldıktan sonra çok yüksek bir koruma oranı oluyor. Aşı tedariğinde bir sorun varsa, 10 milyon kişiye 2 doz aşı yapmaktansa 20 milyon kişiye bir doz aşı yapmak daha mantıklı.
Geleceği açıklanan aşılar tamamen gelirse, Türkiye bu yaz salgını tamamen bitirebilir."
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