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"AŞI KARNESİ BENCE KÖTÜ BİR FİKİR"

"Aşı karnesi" uygulamasıyla ilgili yorumlarda bulunan Hotamışlıgil, "Aşı karnesi bence kötü bir fikir. Beklenmedik sıkıntılar yaratabilecek bir şey. Etkinlik düzeyi de tartışabilecek. Dünyada aşıya erişim eşitsizliği var. Hiç aşılanmamış ülkeler var.. 10 milyon kişiye 2 doz aşı yapmaktansa 20 milyon kişiye bir doz aşı yapmak daha mantıklı" diye konuştu.