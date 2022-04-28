Her 3 ölü deniz kaplumbağasından birinin midesinden plastik çıkıyor!

'SİNDİRİM SİTEMİNDEN PLASTİK VE ÇÖP ÇIKIYOR'

"Özellikle nekropsilerde karşılaştığımız sonuçlardan birisi de ciddi kirlilik probleminin olduğu ve her üç kaplumbağadan birinde, nekropsi sırasında sindirim sisteminde plastik ve çeşitli çöp diyebileceğimiz atıkların olduğunu görüyoruz. Bu çok ciddi oran. Biz daha çok Türkiye'nin Batı Akdeniz bölgesinde çalışıyoruz. Doğu Akdeniz veya Avrupa kıyılarına doğru gittiğimizde bu oran çok çok daha artıyor. O anlamda ciddi problemler olduğunu görüyoruz." ​​​​​​​