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Hindistan’ın Chamoli bölgesi civarında Himalaya Dağları arasındaki vadide meydana gelen buzul felaketinin ardından 50 bilim insanı, felaketinin sebeplerini araştırdı.
Uydu görüntüleri, sismik kayıtlar, sayısal model sonuçları ve görgü tanığı videolarından oluşan araştırma sonucuna göre; dağ sırasında bulunan Ronti Zirvesi’nden 500 metre genişliğinde ve 180 metre kalınlığında dev kayanın üstündeki buzulla birlikte koparak, heyelanı meydana getirdiği tespit edildi.
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