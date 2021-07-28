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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Antalya Manavgat'ta çıkan yangını endişeyle takip ediyorum. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangının hiçbir can kaybına sebep olmaması en büyük temennimiz. İhtiyaç halinde tüm desteklerimizle söndürme çalışmalarına katılmaya hazırız. Geçmiş olsun Antalya" paylaşımını yaptı.