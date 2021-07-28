<p>Manavgat'ın Yeniköy, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgelerinde aynı anda çıkan ve tüm ilçeyi kaplayan yangınla ilgili İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarından 'desteğe hazırız' mesajları geldi.</p>
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Manavgat'ın Yeniköy, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgelerinde aynı anda çıkan ve tüm ilçeyi kaplayan yangınla ilgili İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarından 'desteğe hazırız' mesajları geldi.

<p>İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Antalya'nın #Manavgat ilçesinde çıkan yangın hepimizi kaygılandırıyor. Bir an önce yangının kontrol altına alınmasını diliyor, bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İBB olarak yanınızdayız" mesajını paylaştı.</p>
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Antalya'nın #Manavgat ilçesinde çıkan yangın hepimizi kaygılandırıyor. Bir an önce yangının kontrol altına alınmasını diliyor, bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İBB olarak yanınızdayız" mesajını paylaştı.

<p>Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Antalya Manavgat'ta çıkan yangını endişeyle takip ediyorum. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangının hiçbir can kaybına sebep olmaması en büyük temennimiz. İhtiyaç halinde tüm desteklerimizle söndürme çalışmalarına katılmaya hazırız. Geçmiş olsun Antalya" paylaşımını yaptı.</p>
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Antalya Manavgat'ta çıkan yangını endişeyle takip ediyorum. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangının hiçbir can kaybına sebep olmaması en büyük temennimiz. İhtiyaç halinde tüm desteklerimizle söndürme çalışmalarına katılmaya hazırız. Geçmiş olsun Antalya" paylaşımını yaptı.

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