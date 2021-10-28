İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken 'iş ilanı'

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2021 Perşembe, 19:10
<p>İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından tepki çeken bir iş ilanı duyurdu.&nbsp;</p>

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından tepki çeken bir iş ilanı duyurdu. 

<p>Genel müdürüne asistanlık yapacak birini aradıklarını söyleyen Tatlıses, telefon numarası da ekleyerek paylaştığı ilanda, "Genel Müdürüm Şule Hanım’a yardımcı bir asistan arıyorum" yazdı.</p>

Genel müdürüne asistanlık yapacak birini aradıklarını söyleyen Tatlıses, telefon numarası da ekleyerek paylaştığı ilanda, "Genel Müdürüm Şule Hanım’a yardımcı bir asistan arıyorum" yazdı.

<p>İlanda tepki çeken kısım ise "Benim sahne işlerim de başladığı için her yere yetişemiyor. Eli ayağı düzgün, tahsilli bir bayan arıyorum. Yabancı dili olsun" ifadeleri oldu.</p>

İlanda tepki çeken kısım ise "Benim sahne işlerim de başladığı için her yere yetişemiyor. Eli ayağı düzgün, tahsilli bir bayan arıyorum. Yabancı dili olsun" ifadeleri oldu.

<p>Kısa süre sonra bu paylaşımını silen sanatçı, "Biz iş vermek istiyoruz, arayanlar çene çalıyor anlamadım. Ben de iptal ettim" ifadelerini kullandı.&nbsp;</p>

Kısa süre sonra bu paylaşımını silen sanatçı, "Biz iş vermek istiyoruz, arayanlar çene çalıyor anlamadım. Ben de iptal ettim" ifadelerini kullandı. 

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