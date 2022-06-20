İktidara yakın gazete duyurdu: Asgari ücret için konuşulan rakamlar belli oldu

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Yüzde 10'luk zamma göre net asgari ücret 4 bin 678,3 lira (brüt 5 bin 505,4 lira), yüzde 20'lik zamma göre de 5 bin 103,6 lira (brüt 6 bin 004 lira) olacak.