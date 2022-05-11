İlkay Gündoğan'dan Galatasaray-Fenerbahçe itirafı!

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:00
<p>Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, İngiliz basınından Daily Mail'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.</p>

Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, İngiliz basınından Daily Mail'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

<p>Şampiyonlar Ligi'nde alınan mağlubiyetin takımın dengesini bozmadığını aslında oyuncuların daha da kenetlendiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Oyuncular ile rekabet artık modern futbolda yok. Eski kafalı bazı insanların 20-30 yıl önce sahada birbirlerini kasıtlı yaralamaya çalıştığı gibi değil şimdi. Sonuçta bu bir oyun. Herkes gibi ben de saygı görmek istiyorum, bunun aksine gerçekten gerek yok" şeklinde konuştu.</p>

Şampiyonlar Ligi'nde alınan mağlubiyetin takımın dengesini bozmadığını aslında oyuncuların daha da kenetlendiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Oyuncular ile rekabet artık modern futbolda yok. Eski kafalı bazı insanların 20-30 yıl önce sahada birbirlerini kasıtlı yaralamaya çalıştığı gibi değil şimdi. Sonuçta bu bir oyun. Herkes gibi ben de saygı görmek istiyorum, bunun aksine gerçekten gerek yok" şeklinde konuştu.

<p>Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili İlkay Gündoğan, "Paris'teki finali düşündükçe çok sinirleniyorum. Şampiyonlar Ligi final maçını kesinlikle izlemeyeceğim. Büyük bir fırsatı kaçırdık ve bu gerçekten zor bir durum. O gün için yanlış yaptığımızı söyleyebileceğimiz pek bir şey yoktur ama günün sonunda iki gol yedik ve elendik. Belki de yeteri kadar odaklanamadık" ifadelerini kullandı.</p>

Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili İlkay Gündoğan, "Paris'teki finali düşündükçe çok sinirleniyorum. Şampiyonlar Ligi final maçını kesinlikle izlemeyeceğim. Büyük bir fırsatı kaçırdık ve bu gerçekten zor bir durum. O gün için yanlış yaptığımızı söyleyebileceğimiz pek bir şey yoktur ama günün sonunda iki gol yedik ve elendik. Belki de yeteri kadar odaklanamadık" ifadelerini kullandı.

<p><strong>Gündoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:</strong></p> <p>"İnsanlar gün geçtikçe yanlış yöne doğru gidiyor. Kimse birbirine değer vermiyor artık. Tabii ki bunda sosyal medyanın etkisi büyük. İnsanların çoğu ne kadar beğeni aldığınıza ya da fotoğraflarınızın altına kimin yorum yaptığına bakar. Size dürüst fikir veren insanların düşüncesi önemli değildir. Kendime her zaman 'Kendini fazla önemse' diyorum."</p>

Gündoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

"İnsanlar gün geçtikçe yanlış yöne doğru gidiyor. Kimse birbirine değer vermiyor artık. Tabii ki bunda sosyal medyanın etkisi büyük. İnsanların çoğu ne kadar beğeni aldığınıza ya da fotoğraflarınızın altına kimin yorum yaptığına bakar. Size dürüst fikir veren insanların düşüncesi önemli değildir. Kendime her zaman 'Kendini fazla önemse' diyorum."

<p>(Manchester City'nin Cristal Palace maçı sırasında kendisinin Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemeye gitmesi ile ilgili) "Bu kesinlikle daha önemli bir maçtı."(gülerek) Beni en çok hangi oyun heyecanlandırırsa onu izliyorum."</p>

(Manchester City'nin Cristal Palace maçı sırasında kendisinin Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemeye gitmesi ile ilgili) "Bu kesinlikle daha önemli bir maçtı."(gülerek) Beni en çok hangi oyun heyecanlandırırsa onu izliyorum."

<p>"Gelsenkirchen'den değil, Ren bölgesinden geldim buraya. Futbol orada toplum için çok önemli Manchester'a kolay adapte olmamın bir sebebi de budur. Kendimi burada evimde hissediyorum."</p>

"Gelsenkirchen'den değil, Ren bölgesinden geldim buraya. Futbol orada toplum için çok önemli Manchester'a kolay adapte olmamın bir sebebi de budur. Kendimi burada evimde hissediyorum."

<p>"Kendimi asla birinci adam, yıldız oyuncu ya da her zaman ilgi isteyen biri olarak görmedim. Başarabileceklerim ve yapamadıklarım konusunda çok gerçekçiyim." </p>

"Kendimi asla birinci adam, yıldız oyuncu ya da her zaman ilgi isteyen biri olarak görmedim. Başarabileceklerim ve yapamadıklarım konusunda çok gerçekçiyim." 

<p>"Yabancı bir ülkeden gelmeme rağmen burada çok iyi karşılandım. Çok fazla umudum ve hayalim vardı ve neredeyse hepsini başardım."</p>

"Yabancı bir ülkeden gelmeme rağmen burada çok iyi karşılandım. Çok fazla umudum ve hayalim vardı ve neredeyse hepsini başardım."

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