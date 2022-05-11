İlkay Gündoğan'dan Galatasaray-Fenerbahçe itirafı!
Şampiyonlar Ligi'nde alınan mağlubiyetin takımın dengesini bozmadığını aslında oyuncuların daha da kenetlendiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Oyuncular ile rekabet artık modern futbolda yok. Eski kafalı bazı insanların 20-30 yıl önce sahada birbirlerini kasıtlı yaralamaya çalıştığı gibi değil şimdi. Sonuçta bu bir oyun. Herkes gibi ben de saygı görmek istiyorum, bunun aksine gerçekten gerek yok" şeklinde konuştu.
Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili İlkay Gündoğan, "Paris'teki finali düşündükçe çok sinirleniyorum. Şampiyonlar Ligi final maçını kesinlikle izlemeyeceğim. Büyük bir fırsatı kaçırdık ve bu gerçekten zor bir durum. O gün için yanlış yaptığımızı söyleyebileceğimiz pek bir şey yoktur ama günün sonunda iki gol yedik ve elendik. Belki de yeteri kadar odaklanamadık" ifadelerini kullandı.
Gündoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:
"İnsanlar gün geçtikçe yanlış yöne doğru gidiyor. Kimse birbirine değer vermiyor artık. Tabii ki bunda sosyal medyanın etkisi büyük. İnsanların çoğu ne kadar beğeni aldığınıza ya da fotoğraflarınızın altına kimin yorum yaptığına bakar. Size dürüst fikir veren insanların düşüncesi önemli değildir. Kendime her zaman 'Kendini fazla önemse' diyorum."
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