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“Bizim mücadelemiz, yıllardır kendi halkını oyalayan, olanı oldurmayan zihniyetleydi. İşte o muhteşem zihniyet değişikliğinin sonunda, şimdi olmayanı olduran, 16 milyona hizmet şiarıyla yoluna devam eden bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Alkışı hak eden, çalışkan bir ekip var. İki yılda Kadıköy’e kattıklarınız için; kent estetiğine yapılan saldırılara karşı öfkeniz için; bu kadim kentin düşmanlarına karşı cesaretiniz için; kardeşçe bir yaşam mücadelesinde dirayetiniz için; her şartta bizimle de paylaştığınız adaletiniz için; en önemlisi de, 16 milyonun başkanı olduğunuz için müteşekkirim. Her şey çok güzel oluyor”

