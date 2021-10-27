İnsanlara küstü, dört yıldır çatıdan inmiyor

Çatıdaki kedinin beslenmesini ve yaşamını sürdürmesini sağlayan yurttaşlardan çay ocağı işletmecisi Muttalip Yavuz, şunları söyledi:

"Bu kedi pandemi döneminden 2 veya 3 yıl önce karşı çatıdan buraya atladı, o gün bu gündür bunu bu çatıdan indiremiyoruz. İndirmek için itfaiye ekipleri 3-4 sefer geldiler bir sonuç alamadılar."

"Bizler arada bir indirmek için uğraşıyoruz ama başarılı olamadık. Bizde çevredeki esnaflar olarak onun yaşamını sürdürebilmesi için çareyi çatıya yiyecek ve içeceğini koymakta bulduk. Şöylede diyebiliriz, artık insanlara küsmüş, insan içerisine girmeyip, insanlardan uzakta hayatını çatıda sürdürmeye karar vermiş."