İnsanlara küstü, dört yıldır çatıdan inmiyor
Çatıdaki kedinin beslenmesini ve yaşamını sürdürmesini sağlayan yurttaşlardan çay ocağı işletmecisi Muttalip Yavuz, şunları söyledi:
"Bu kedi pandemi döneminden 2 veya 3 yıl önce karşı çatıdan buraya atladı, o gün bu gündür bunu bu çatıdan indiremiyoruz. İndirmek için itfaiye ekipleri 3-4 sefer geldiler bir sonuç alamadılar."
"Bizler arada bir indirmek için uğraşıyoruz ama başarılı olamadık. Bizde çevredeki esnaflar olarak onun yaşamını sürdürebilmesi için çareyi çatıya yiyecek ve içeceğini koymakta bulduk. Şöylede diyebiliriz, artık insanlara küsmüş, insan içerisine girmeyip, insanlardan uzakta hayatını çatıda sürdürmeye karar vermiş."
Diğer yandan aynı cadde üzerinde ayakkabıcılık yapan Ahmet Köylü ise kediye sürekli olarak yemek ve su verdiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:
“Benim bildiğim, bu kedi en az 4 yıldır bu çatıdan inmiyor. İtfaiye ekiplerinin gelip indirme çabaları bile boşa çıktı."
"Biz de çarşı esnafı olarak yiyeceklerini ve suyunu ayağına kadar çatıya çıkarıyoruz. Normal yiyecekler dışında ciğer, tavuk eti, balık veriyoruz. Biz uzaklaşınca bıraktığımız yiyecekleri yemeye geliyor. Yiyecek vermediğimiz zaman sanki yalvarır gibi aşağıya sesleniyor. Ne yaptıysak indiremiyoruz. Bu kedinin hikayesi çok büyük çok.”
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