Kediler için koronavirüs aşısı geliştirildi

Kazakistan’da kediler için koronavirüs aşısı geliştirildi. Söz konusu aşının, kediler üzerinde denemesinin yapıldığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2021 Cumartesi, 14:28
Kediler için koronavirüs aşısı geliştirildi
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Kazakistan’da kediler için koronavirüs aşısı geliştirildi.

Ulusal Tarım Araştırma Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Aşı Merkezi tarafından kediler için geliştirilen NARUVAX-C19 (pets) alt ünite aşısı, başkent Nur Sultan’da düzenlenen Uluslararası Tarım Fuarı’nda tanıtıldı.

Tanıtım töreninde yapılan açıklamada, bazı evcil hayvanlarda ve özellikle kedilerde Covid-19 riskinin yüksek olduğu ve bu hayvanların virüsün mutasyonuna sebep olabilecek potansiyeli bulunduğu belirtildi.

Söz konusu aşının kediler üzerinde denemesinin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Tamamen güvenli olduğu ve Covid-19’a karşı koruma sağladığı tespit edildi. Bu aşı sayesinde hayvanlarımızı virüsten koruyabileceğimizi umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.


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