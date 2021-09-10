Webtekno'nun aktardığına göre, daha önce ortaya çıkan bilgiler, iPhone 13 ailesinin başlangıç fiyatlarının, iPhone 12'den bir nebze daha yüksek olacağını ortaya koydu. Buna göre tüketiciler, iPhone 13 mini ile iPhone 13'ün 64 GB'lik versiyonlarına da iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max 128 GB'lik versiyonlarına da daha fazla bedel ödemek zorunda kalacaklar. Peki dolar bazında baktığımızda, iPhone 13 ailesinin fiyatları nasıl olacak?
iPhone 13 mini
64 GB depolama: 850 dolar
128 GB depolama: 927 dolar
256 GB depolama: Bin 51 dolar
iPhone 13
64 GB depolama: 973 dolar
128 GB depolama: Bin 51 dolar
256 GB depolama: Bin 174 dolar
iPhone 13 Pro
128 GB depolama: Bin 313 dolar
512 GB depolama: Bin 622 dolar
1 TB depolama: 2 bin 55 dolar
iPhone 13 Pro Max
128 GB depolama: Bin 437 dolar
512 GB depolama: Bin 746 dolar
1 TB depolama: 2 bin 179 dolar
iPhone 13 ailesinin vergisiz Türkiye fiyatları şöyle olacak
iPhone 13 mini
64 GB depolama: 7 bin 156 TL
128 GB depolama: 7 bin 805 TL
256 GB depolama: 8 bin 850 TL
iPhone 13
64 GB depolama: 8 bin 190 TL
128 GB depolama: 8 bin 850 TL
256 GB depolama: 9 bin 885 TL
iPhone 13 Pro
128 GB depolama: 11 bin 055 TL
512 GB depolama: 13 bin 655 TL
1 TB depolama: 17 bin 300 TL
iPhone 13 Pro Max
128 GB depolama: 12 bin 100 TL
512 GB depolama: 14 bin 700 TL
1 TB depolama: 18 bin 345 TL
Not: Yukarıdaki fiyatlar, 10 Eylül Cuma saat 15:05'te geçerli dolar kuruna (8.42 TL) göre hesaplanmıştır.
Türkiye'ye gelen iPhone modellerine hangi vergi kalemleri uygulanıyor?
Apple, iPhone modellerini Türkiye'de üretmiyor. Yani söz konusu ürünler, ithal kategorisine alınarak ülkemize giriş yapıyor. Öte yandan bu ürünlerin akıllı telefon olmaları, uygulanan vergi yükümlülüklerini de değiştiriyor. Bu bağlamda bir tüketici, ithal olarak gelen bir akıllı telefon için yüzde 18 KDV, yüzde 50 ÖTV, yüzde 10 TRT payı ve yüzde 1 de Turizm Bakanlığı payı ödüyor. Peki bu durumda, iPhone 13 ailesinin vergiler dahil edilmiş halinin fiyatı nasıl olacak?
iPhone 13 modellerinin tahmini Türkiye fiyatları şu şekilde olacak
iPhone 13 mini
64 GB depolama: 14 bin 070 TL
128 GB depolama: 15 bin 350 TL
256 GB depolama: 17 bin 400 TL
iPhone 13
64 GB depolama: 16 bin 100 TL
128 GB depolama: 17 bin 400 TL
256 GB depolama: 19 bin 440 TL
iPhone 13 Pro
128 GB depolama: 21 bin 740 TL
512 GB depolama: 26 bin 850 TL
1 TB depolama: 34 bin 020 TL
iPhone 13 Pro Max
128 GB depolama: 23 bin 800 TL
512 GB depolama: 28 bin 900 TL
1 TB depolama: 36 bin 075 TL
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