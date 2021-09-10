<p>Apple'ın 14 Eylül'de gerçekleştireceği iPhone 13 lansmanı için geri sayım sürerken, tüketiciler en çok da yeni iPhone'ların fiyatlarını merak ediyorlar. Yaşanan sızıntılar, telefonun ABD fiyatını zaten ortaya çıkarmış durumda. Peki bu fiyatlar, Türkiye'ye nasıl yansıyacak?<br></p>
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Apple'ın 14 Eylül'de gerçekleştireceği iPhone 13 lansmanı için geri sayım sürerken, tüketiciler en çok da yeni iPhone'ların fiyatlarını merak ediyorlar. Yaşanan sızıntılar, telefonun ABD fiyatını zaten ortaya çıkarmış durumda. Peki bu fiyatlar, Türkiye'ye nasıl yansıyacak?

<p><em><strong>Webtekno</strong></em>'nun aktardığına göre, daha önce ortaya çıkan bilgiler, iPhone 13 ailesinin başlangıç fiyatlarının, iPhone 12'den bir nebze daha yüksek olacağını ortaya koydu. Buna göre tüketiciler, iPhone 13 mini ile iPhone 13'ün 64 GB'lik versiyonlarına da iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max 128 GB'lik versiyonlarına da daha fazla bedel ödemek zorunda kalacaklar. Peki dolar bazında baktığımızda, iPhone 13 ailesinin fiyatları nasıl olacak?<br></p>
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Webtekno'nun aktardığına göre, daha önce ortaya çıkan bilgiler, iPhone 13 ailesinin başlangıç fiyatlarının, iPhone 12'den bir nebze daha yüksek olacağını ortaya koydu. Buna göre tüketiciler, iPhone 13 mini ile iPhone 13'ün 64 GB'lik versiyonlarına da iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max 128 GB'lik versiyonlarına da daha fazla bedel ödemek zorunda kalacaklar. Peki dolar bazında baktığımızda, iPhone 13 ailesinin fiyatları nasıl olacak?

<p><strong>iPhone 13 mini</strong></p><p style="padding-left: 40px;" data-mce-style="padding-left: 40px;">64 GB depolama: 850 dolar</p><p style="padding-left: 40px;" data-mce-style="padding-left: 40px;">128 GB depolama: 927 dolar</p><p style="padding-left: 40px;" data-mce-style="padding-left: 40px;">256 GB depolama: Bin 51 dolar</p><p><strong>iPhone 13</strong></p><p style="padding-left: 40px;" data-mce-style="padding-left: 40px;">64 GB depolama: 973 dolar</p><p style="padding-left: 40px;" data-mce-style="padding-left: 40px;">128 GB depolama: Bin 51 dolar</p><p style="padding-left: 40px;" data-mce-style="padding-left: 40px;">256 GB depolama: Bin 174 dolar</p><p><strong>iPhone 13 Pro</strong></p><p style="padding-left: 40px;" data-mce-style="padding-left: 40px;">128 GB depolama: Bin 313 dolar</p><p style="padding-left: 40px;" data-mce-style="padding-left: 40px;">512 GB depolama: Bin 622 dolar</p><p style="padding-left: 40px;" data-mce-style="padding-left: 40px;">1 TB depolama: 2 bin 55 dolar</p><p><strong>iPhone 13 Pro Max</strong></p><p style="padding-left: 40px;" data-mce-style="padding-left: 40px;">128 GB depolama: Bin 437 dolar</p><p style="padding-left: 40px;" data-mce-style="padding-left: 40px;">512 GB depolama: Bin 746 dolar</p><p style="padding-left: 40px;" data-mce-style="padding-left: 40px;">1 TB depolama: 2 bin 179 dolar</p>
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iPhone 13 mini

64 GB depolama: 850 dolar

128 GB depolama: 927 dolar

256 GB depolama: Bin 51 dolar

iPhone 13

64 GB depolama: 973 dolar

128 GB depolama: Bin 51 dolar

256 GB depolama: Bin 174 dolar

iPhone 13 Pro

128 GB depolama: Bin 313 dolar

512 GB depolama: Bin 622 dolar

1 TB depolama: 2 bin 55 dolar

iPhone 13 Pro Max

128 GB depolama: Bin 437 dolar

512 GB depolama: Bin 746 dolar

1 TB depolama: 2 bin 179 dolar

<p><strong>iPhone 13 ailesinin vergisiz Türkiye fiyatları şöyle olacak</strong></p><p><strong>iPhone 13 mini</strong></p><p>64 GB depolama: 7 bin 156 TL</p><p>128 GB depolama: 7 bin 805 TL</p><p>256 GB depolama: 8 bin 850 TL</p><p><strong>iPhone 13</strong></p><p>64 GB depolama: 8 bin 190 TL</p><p>128 GB depolama: 8 bin 850 TL</p><p>256 GB depolama: 9 bin 885 TL</p><p><strong>iPhone 13 Pro</strong></p><p>128 GB depolama: 11 bin 055 TL</p><p>512 GB depolama: 13 bin 655 TL</p><p>1 TB depolama: 17 bin 300 TL</p><p><strong>iPhone 13 Pro Max</strong></p><p>128 GB depolama: 12 bin 100 TL</p><p>512 GB depolama: 14 bin 700 TL</p><p>1 TB depolama: 18 bin 345 TL</p><p><em>Not: Yukarıdaki fiyatlar, 10 Eylül Cuma saat 15:05'te geçerli dolar kuruna (8.42 TL) göre hesaplanmıştır.</em></p>
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iPhone 13 ailesinin vergisiz Türkiye fiyatları şöyle olacak

iPhone 13 mini

64 GB depolama: 7 bin 156 TL

128 GB depolama: 7 bin 805 TL

256 GB depolama: 8 bin 850 TL

iPhone 13

64 GB depolama: 8 bin 190 TL

128 GB depolama: 8 bin 850 TL

256 GB depolama: 9 bin 885 TL

iPhone 13 Pro

128 GB depolama: 11 bin 055 TL

512 GB depolama: 13 bin 655 TL

1 TB depolama: 17 bin 300 TL

iPhone 13 Pro Max

128 GB depolama: 12 bin 100 TL

512 GB depolama: 14 bin 700 TL

1 TB depolama: 18 bin 345 TL

Not: Yukarıdaki fiyatlar, 10 Eylül Cuma saat 15:05'te geçerli dolar kuruna (8.42 TL) göre hesaplanmıştır.

<p><strong>Türkiye'ye gelen iPhone modellerine hangi vergi kalemleri uygulanıyor?</strong></p><p>Apple, iPhone modellerini Türkiye'de üretmiyor. Yani söz konusu ürünler, ithal kategorisine alınarak ülkemize giriş yapıyor. Öte yandan bu ürünlerin akıllı telefon olmaları, uygulanan vergi yükümlülüklerini de değiştiriyor. Bu bağlamda bir tüketici, ithal olarak gelen bir akıllı telefon için yüzde 18 KDV, yüzde 50 ÖTV, yüzde 10 TRT payı ve yüzde 1 de Turizm Bakanlığı payı ödüyor. Peki bu durumda, iPhone 13 ailesinin vergiler dahil edilmiş halinin fiyatı nasıl olacak?</p>
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Türkiye'ye gelen iPhone modellerine hangi vergi kalemleri uygulanıyor?

Apple, iPhone modellerini Türkiye'de üretmiyor. Yani söz konusu ürünler, ithal kategorisine alınarak ülkemize giriş yapıyor. Öte yandan bu ürünlerin akıllı telefon olmaları, uygulanan vergi yükümlülüklerini de değiştiriyor. Bu bağlamda bir tüketici, ithal olarak gelen bir akıllı telefon için yüzde 18 KDV, yüzde 50 ÖTV, yüzde 10 TRT payı ve yüzde 1 de Turizm Bakanlığı payı ödüyor. Peki bu durumda, iPhone 13 ailesinin vergiler dahil edilmiş halinin fiyatı nasıl olacak?

<p><strong>iPhone 13 modellerinin tahmini Türkiye fiyatları şu şekilde olacak</strong></p><p><strong>iPhone 13 mini</strong></p><p>64 GB depolama: 14 bin 070 TL</p><p>128 GB depolama: 15 bin 350 TL</p><p>256 GB depolama: 17 bin 400 TL</p><p><strong>iPhone 13</strong></p><p>64 GB depolama: 16 bin 100 TL</p><p>128 GB depolama: 17 bin 400 TL</p><p>256 GB depolama: 19 bin 440 TL</p><p><strong>iPhone 13 Pro</strong></p><p>128 GB depolama: 21 bin 740 TL</p><p>512 GB depolama: 26 bin 850 TL</p><p>1 TB depolama: 34 bin 020 TL</p><p><strong>iPhone 13 Pro Max</strong></p><p>128 GB depolama: 23 bin 800 TL</p><p>512 GB depolama: 28 bin 900 TL</p><p>1 TB depolama: 36 bin 075 TL</p>
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iPhone 13 modellerinin tahmini Türkiye fiyatları şu şekilde olacak

iPhone 13 mini

64 GB depolama: 14 bin 070 TL

128 GB depolama: 15 bin 350 TL

256 GB depolama: 17 bin 400 TL

iPhone 13

64 GB depolama: 16 bin 100 TL

128 GB depolama: 17 bin 400 TL

256 GB depolama: 19 bin 440 TL

iPhone 13 Pro

128 GB depolama: 21 bin 740 TL

512 GB depolama: 26 bin 850 TL

1 TB depolama: 34 bin 020 TL

iPhone 13 Pro Max

128 GB depolama: 23 bin 800 TL

512 GB depolama: 28 bin 900 TL

1 TB depolama: 36 bin 075 TL

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