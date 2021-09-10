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Türkiye'ye gelen iPhone modellerine hangi vergi kalemleri uygulanıyor?

Apple, iPhone modellerini Türkiye'de üretmiyor. Yani söz konusu ürünler, ithal kategorisine alınarak ülkemize giriş yapıyor. Öte yandan bu ürünlerin akıllı telefon olmaları, uygulanan vergi yükümlülüklerini de değiştiriyor. Bu bağlamda bir tüketici, ithal olarak gelen bir akıllı telefon için yüzde 18 KDV, yüzde 50 ÖTV, yüzde 10 TRT payı ve yüzde 1 de Turizm Bakanlığı payı ödüyor. Peki bu durumda, iPhone 13 ailesinin vergiler dahil edilmiş halinin fiyatı nasıl olacak?