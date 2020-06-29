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Küçükkaya daha sonra Prof. Ortaylı ile bir fotoğraf daha paylaşarak, “Hoca hastaneden geldi. Doktoru da masadaydı. Hoca çok hafif yemek zorundaydı. İçki yasaktı. Ben de hocayı evine bırakacaktım. Kendi kullandığım arabayla. Her zaman olduğu gibi. Masamızdaki diğer iki dostumuz şarap içti. Ben su. Sohbet şahaneydi. Oldu mu arkadaşlar” tepkisini gösterdi.

