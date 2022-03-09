İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağında dikkat çeken mesajlar

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2022 Çarşamba, 16:25
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağında dikkat çeken mesajlar

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağında dikkat çeken mesajlar

2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olan Herzog’un Türkiye'de 2 gün sürecek programı Anıtkabir ziyaretiyle başladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağında dikkat çeken mesajlar

İsrail Cumhurbaşkanı daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelecek.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağında dikkat çeken mesajlar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mart'ta gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağında dikkat çeken mesajlar

İsrail tarafının yaptığı açıklamada da görüşmelerde, ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda işbirliğini genişletme potansiyelinin ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağında dikkat çeken mesajlar

Herzog, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak ve akşam saatlerinde İstanbul'a doğru yola çıkacak.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağında dikkat çeken mesajlar

Öte yandan; Herzog'un Ankara'ya indiği uçaktaki ayrıntılar ise dikkat çekiciydi.

Uçakta İngilizce, Türkçe ve İbranice 'Barış', 'İşbirliği' ve 'Gelecek' yazılarına yer verildiği görüldü.

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