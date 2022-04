İstanbul'a yakın en güzel kamp alanları

Karabük: Yenice Ormanları

Yenice Ormanları’nda pek çok kamp alanı bulunuyor. Eğer macera tutkunu biriyseniz Kent Ormanı, Darıyazısı, Şekermeşe, Sorgun Yaylası, Karabük Eğriova Göleti ve arboretum alanında dört mevsim çadırınız ile kamp kurabilirsiniz. Yenice’ye geldiğinizde sizleri her tonunu görebileceğiniz yeşil rengi karşılayacaktır. Zaten ilçenin ismi de Yeşil Yenice olarak bilinmekte olup her yıl bu isim altında festivaller yapılıyor. Doğal yapısı itibariyle, kanyoning, çadırlı kamp, dağcılık, kaya tırmanışı, rafting gibi her türlü doğa sporuna elverişli olan Yenice’de, özellikle Karabük-Yenice yolu üzerinde bulunan Şeker Kanyonu, kanyoning yapmaya elverişli olmasının yanı sıra, yürüyüş parkurları ile eşsiz doğa güzellikleri arasında sakin ve huzurlu yürüyüş ve bisiklet turu imkanı sunuyor. Yenice Ormanları Yolları, 210 km’den oluşuyor. 210 km’lik bölümde tam 21 farklı yürüyüş parkuru var. Bu güzergah, daha sonradan eklenen alternatif güzergahlarla birlikte 396 km’yi buluyor. Ayrıca bölgede 292 km’lik dağ bisikleti parkuru da yer alıyor. Tüm parkurlar uluslararası standartlarda işaretlenmiş ve tabelalandırılmış. Yenice, Karabük’e 32 kilometre mesafede yer alıyor. İstanbul ve Ankara’dan Karabük’e otobüsle ulaşabilirsiniz. Karabük-Yenice arası minibüsler işliyor ama nostaljik bir tren yolculuğunu da tercih edebilirsiniz.