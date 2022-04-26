İstanbul'a yakın en güzel kamp alanları
Ağva: Kilimli Koyu
Ağva kilimli koyu, İstanbul’a yakın kamp yeri arayanlar için tercih edilmesi gereken yerlenden bir tanesi. Kilimli Koyu’nda herhangi bir kamp işletmesi bulunmuyor. O yüzden Ağva’da indiğiniz yerde marketten gıda ve içecek ihtiyaçlarınızı temin etmeniz gerekiyor. Kamp için bir işletme olmadığı için tuvalet ve duş imkanları yok. Kamp kuracağınız yere çok yakın bir restorant var. Buradaki tuvaleti kullanmak için ricada bulunabilirsiniz. Kamp alanında kullanabileceğiniz bir çeşme yok. Ayrıca kamp alanlarında herhangi bir aydınlatma mevcut değil. Kafa lambalarınızı ve fenerlerinizi unutmayın. Ateş için bir sorun yaşanmıyor. Zaten daha önceden ateş yakılmış yerleri göreceksiniz. Yakacak temini için biraz yürümeniz gerekebilir. Kuru odun bulabileceğiniz bölgeler var.
Kırklareli: İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı
İstanbul’a birkaç saat mesafede; her mevsim farklı bir güzellik ve aktivite bulunabilecek birbirine yakın mesafede çok çeşitli doğa parçaları bulabilir, makul fiyatlarla güzel ve taze balık yiyebilirsiniz. Konaklama için ise herkesin tatmin olabileceği temiz ve farklı seçenekler var. Girişinden itibaren her ulaşım noktası tabelalarla desteklenmiştir. Kamp kurduğunuz yerlere yakın köylülerin işlettiği salaş mekanlar var onlardan yöresel lezzetlerin tadına bakabilir, tuvalet ihtiyaçlarınızı da karşılayabilirsiniz. Göl kenarlarına yaklaştıkça çok fazla sinek oluyor, kamp atmayı düşünürseniz tedarikli gitmenizi tavsiye ederiz. Kamp alanında temiz su ve tuvalet bulunmamasını göz önünde bulundurursanız, keyifli bir kamp sizleri bekliyor.
Beykoz: Polonezköy Tabiat Parkı
Dört mevsim hafta sonları ziyaretçilerin yoğun ilgisine uğrayan Polonezköy Tabiat Parkı’nda günübirlik kullanıma uygun piknik alanları, kamp alanları, bisiklet ve yürüyüş & koşu yolları bulunuyor. Yaklaşık 3000 hektar alanı kaplayan park, günümüzde İstanbul’un en büyük tabiat parkı olma özelliğini de taşıyor. İçerisinde pek çok işletme restoran, kafeterya gibi pek çok işletme bulunuyor. Konaklama hizmeti sunan bir butik otel ve pansiyon da bunlardan sadece birkaçı. Bunların haricinde çadırlı kamp hizmeti veren işletme de bulunuyor.
Edirne: Gökçetepe Tabiat Parkı
Marmara Denizi ile Ege’yi birleştiren Saros Körfezi, doğallığından bir şey kaybetmemiş olan tatil cenneti Gökçetepe Tabiat Parkı’nı barındırmaktadır. Gökçetepe Tabiat Parkı çadır ve bungalov konaklama dahilinde karavancılara da konaklama imkanı sunuyor. Tabiat parkında ayrıca paint ball oynayabilir veya doğa sporları yapabilirsiniz. Dalış eğitimleri ve su sporları da Gökçetepe Tabiat Parkı’nda mevcuttur. Elektirik, banyo, tuvalet, mescit ve yemekhane gibi imkanlar bulunuyor fakat market ihtiyacınızı kamp alanına gelmeden önce temin etmenizi tavsiye ederiz. Park, Edirne ili, Keşan ilçesinde yer almaktadır. Keşan’dan sonra Erikli, Enez ve Bahçeköy tabelalarını takip etmeniz yeterli denilebilir.
Şile: Sahilköy
Şile merkeze gelmeden 15 km önce bir yerde doğasıyla gelişmiş bir köydür Sahilköy. Sahil Kamp İstanbul, deniz kıyısında kendine ait bir kumsalı var. İki farklı kamp olanağı var, biri orman içinde biri ise deniz manzaralı bir tepede. Çam ağaçlarının altları temizlenerek ilaçlı ahşap platformlar kurulmuştur. Platformlar üzerinde çadır veya piknik masaları bulunuyor. Çadır ve konaklama yerlerinin ihtiyacını karşılayan çeşme var. Tuvalet ve duş mevcuttur. Aynı alanda büfe, market ve cafe bulunuyor. Denize bakan kayalıkların üzerine kurulu geniş çardaklar mevcut.
Çatalca: Çilingoz
Çatalca’nın sahillerinin uzunluğu tam 135 km. Yalıköy'den başlayalım burası eski bir Rum balıkçı köyü. Çok güzel bir sahili var. Birkaç lokanta dışında tesis yok. Ormanlı Köyü'nde bulunan Ormanlı plajının denizi oldukça temiz. Kıyı taşlarla kaplı ama 2 metre sonra kumların yumuşaklığını hissedeceksiniz.
Çilingoz, Çatalca'ya bağlı, Karadeniz kıyısında muhteşem bir koy. Göl, deniz ve ormanın bir arada bulunduğu büyüleyici bir doğası var. Burada çadır kurup, kamp yapabiliyorsunuz. Buranın güzelliğine hayran olup bütün bir yazı çadırda geçirenlerin sayısı da oldukça fazla. Kamp meraklılarının akın akın gittiği Çilingoz, mutlaka uğramanız gereken yerlerden biri olarak listenizin başında yerini almalı.
Karabük: Yenice Ormanları
Yenice Ormanları’nda pek çok kamp alanı bulunuyor. Eğer macera tutkunu biriyseniz Kent Ormanı, Darıyazısı, Şekermeşe, Sorgun Yaylası, Karabük Eğriova Göleti ve arboretum alanında dört mevsim çadırınız ile kamp kurabilirsiniz. Yenice’ye geldiğinizde sizleri her tonunu görebileceğiniz yeşil rengi karşılayacaktır. Zaten ilçenin ismi de Yeşil Yenice olarak bilinmekte olup her yıl bu isim altında festivaller yapılıyor. Doğal yapısı itibariyle, kanyoning, çadırlı kamp, dağcılık, kaya tırmanışı, rafting gibi her türlü doğa sporuna elverişli olan Yenice’de, özellikle Karabük-Yenice yolu üzerinde bulunan Şeker Kanyonu, kanyoning yapmaya elverişli olmasının yanı sıra, yürüyüş parkurları ile eşsiz doğa güzellikleri arasında sakin ve huzurlu yürüyüş ve bisiklet turu imkanı sunuyor. Yenice Ormanları Yolları, 210 km’den oluşuyor. 210 km’lik bölümde tam 21 farklı yürüyüş parkuru var. Bu güzergah, daha sonradan eklenen alternatif güzergahlarla birlikte 396 km’yi buluyor. Ayrıca bölgede 292 km’lik dağ bisikleti parkuru da yer alıyor. Tüm parkurlar uluslararası standartlarda işaretlenmiş ve tabelalandırılmış. Yenice, Karabük’e 32 kilometre mesafede yer alıyor. İstanbul ve Ankara’dan Karabük’e otobüsle ulaşabilirsiniz. Karabük-Yenice arası minibüsler işliyor ama nostaljik bir tren yolculuğunu da tercih edebilirsiniz.
Tekirdağ: Uçmakdere
Haftasonu kaçamak yapman için efsane bir adres. İstanbul’a yaklaşık olarak 2 saat 45 dakika (185 km) uzaklıkta olan, Tekirdağ’a bağlı bir köy. Şarköy’e bağlı Uçmakdere, yamaç paraşütü de yapabileceğiniz ender bölgelerden birisi. Uçmakdere’ye İstanbul’dan ortalama 3 saatte ulaşabiliyorsunuz. Çadırınızı kumsalda istediğiniz bir yere veya çınar ağaçlarının arasındaki küçük kamp bölgesine kurabilirsiniz. İçeride tuvalet, su, elektrik ve mangalı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Alanda ufak da bir restoran var.
Kocaeli: İnönü Yaylası
Kocaeli‘ne bağlı İnönü Yaylası 1130 metre yükseklikte, uzunlamasına yayılmış, bölgedeki önemli yaylalardan biri. Batı tarafında bir mağara var, adını buradan aldığı söyleniyor. İstanbul’a uzaklığı yaklaşık 120 km. dolayısı ile günü birlikte gezi için de müsait. Çıkarken yol üstünde kesim alanlarındaki atıl kalmış odunlardan toplayarak ateş için ihtiyacınız olan yakacak oduna rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yaylada da temiz su kaynakları var. Geniş, düz çimenlik alanlarını çevreleyen Göknar ve Çam ağaçları sayesinde kamp için ideal bir ortam sunuyor. İçinden geçen ve Serindere ‘yi besleyen küçük deresi, su kaynakları ve geniş düzlükleri sayesinde kamp ve günübirlik aktiviteler için ideal bir yer. Uzunlamasına ve vadi şeklinde olduğu için eğer kampınızın konumunu doğru seçerseniz kalabalıktan çok etkilenmeyebilirsiniz. Konaklama yeri, otel, kamp tesisi vs yok. Ateş yakmanız mümkün, çevrede odun bulunabiliyor. Tuvalet var, cafe ve restoran yok. Giriş için herhangi bir ücret ödenmiyor.
Kırklareli: Akören Köyü
Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı bir köy olan Akören Köyü içerisinde yer alan Akören Göleti’nde kamp ve piknik yapılabilir. Herhangi bir giriş ücreti talep edilmeyen Akören Göleti’nin çevresinde hiçbir tesis yoktur. Bu yüzden yiyecek ve içeceklerinizin yanınızda olması gerekiyor. Birden fazla gün kalacaksanız, hava şartlarına bağlı olumsuzluklar yaşamamak için çeşitli kıyafetler getirebilirsiniz.
Kırklareli: Mert Gölü
İğneada Longoz Ormanları sahası içerisinde yer alan Mert Gölü, kano ve tekne turu için tercih edilmektedir. Gölün kıyı taraflarında veya sulak olmayan bölgelerinde kamp yapılabiliyor. Yiyecek ve içeceklerinizi yakın konumda yer alan tesislerden temin edebilirsiniz. Dileyenler yiyecek ve içeceklerini gelirken getirebilirler. Elektrik, tuvalet ve su imkanları yoktur. İğneada’dan yürüyerek ulaşılabilir.
Bolu: Yedigöller
Eğer birkaç saatlik yolu göze alırsanız Yedigöller kamp yapabileceğiniz alanlar arasından en büyüleyicisi olabilir. 1965 yılında milli park ilan edilen bu bölge set göllerden oluşuyor. Alan içinde çadır ve karavanla kamp yapacaklar için özel bir bölgenin yanı sıra misafirhane ve bungolavlar da mevcut. Ulaşım ise ya özel araçla ya da tur otobüsleriyle sağlanabiliyor. Gündüz çok keyifli trekking rotaları bulabilir, buradaki biyolojik çeşitliliğe hayran kalabilirsiniz. Yedigöller Milli Parkı’nın bazı göllerinde temiz su ve tuvaletler bulunuyor. Buralara yakın kamp kurmak kamp günlerinizi rahat geçirmenizi sağlar.
Gebze: Ballıkayalar
Ballıkayalar, İstanbul’a yalnızca 45 dakika uzaklıkta Kocaeli Gebze‘de yer alıyor. Gebze Merkez’den yalnızca 8 kilometre uzaklıkta olan tabiat parkı, Tavşanlı köyüne ise 1 kilometre uzaklıkta. İstanbul’dan önce Gebze tabelaları takip edip daha sonra da Tavşanlı köyü yolunu izleyerek kolayca gidebilirsiniz. Gruplar halinde yapılan doğa yürüyüşünde birçok canlıyla karşılaşmanız ve vadinin en egzotik noktalarını keşfetmeniz mümkündür.
Video Haberler
- Heybeliada'da hat patladı, lağım suyu yüzeye çıktı
- Oyuncu Emre Kınay’ın yargılandığı davada karar açıklandı
- İzmir'de aynı binaya 51. kez kez kumar baskını
- Sıkıyönetim altındaki Odessa’da komutanlar nikah kıydı
- Ferit Şenyaşar: 'Hâlâ ölümle tehdit ediliyoruz!'
- Öldürdü, intihar ettiğini söyledi!
- Emeklilerden 'zamsız ikramiye' protestosu
- Pakistan'da patlama
- Polise baltalı saldırı
- Maske ile ilgili karar verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Gezi Parkı' kararı ve AKP'nin seçim hesabı
- Erdoğan duyurdu: Maske kaldırıldı
- Patateste kanser ihtimali
- 'Burnuma garip kokular geliyor'
- Gerekçelerini tek tek sıraladı
- 'Savcılığa ben bildirdim...'
- Mehmet Ceyhan'dan yurttaşlara uyarı
- Karar sonrası Cem Yılmaz'dan 'Gezi' paylaşımı
- AKP'yi karıştıran tutuklamalar
- Kılıçdaroğlu'ndan tarihi konuşma