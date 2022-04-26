İstanbul'a yakın en güzel kamp alanları

Çatalca: Çilingoz

Çatalca’nın sahillerinin uzunluğu tam 135 km. Yalıköy'den başlayalım burası eski bir Rum balıkçı köyü. Çok güzel bir sahili var. Birkaç lokanta dışında tesis yok. Ormanlı Köyü'nde bulunan Ormanlı plajının denizi oldukça temiz. Kıyı taşlarla kaplı ama 2 metre sonra kumların yumuşaklığını hissedeceksiniz.

Çilingoz, Çatalca'ya bağlı, Karadeniz kıyısında muhteşem bir koy. Göl, deniz ve ormanın bir arada bulunduğu büyüleyici bir doğası var. Burada çadır kurup, kamp yapabiliyorsunuz. Buranın güzelliğine hayran olup bütün bir yazı çadırda geçirenlerin sayısı da oldukça fazla. Kamp meraklılarının akın akın gittiği Çilingoz, mutlaka uğramanız gereken yerlerden biri olarak listenizin başında yerini almalı.