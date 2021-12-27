İstanbul'da korkutan kaza: Kafa kafaya çarpıştılar

Kazada otomobilde bulunan sürücü Furkan Akbulut, Yasin Akbulut ile kamyonet sürücüsü Hasan Tüysüz yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan iki yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri sürücü Hasan Tüysüz’ü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, sürücü Tüysüz’ü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.