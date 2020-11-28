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Virüsün Türkiye’de görüldüğü andan itibaren sağlıkçılar gibi cenaze işlerine bakan çalışanlar da büyük risk grubunda zor şartlar altında mücadele ediyor. Son günlerde yükselişe geçen ölümler nedeniyle yükleri daha da artan gasilhane çalışanları ve cenaze işlemlerine bakan personellerin özverisi sayesinde morglarda ve mezarlıklarda herhangi bir yoğunluğun veya kargaşanın yaşanmadığı da dikkat çekti.

