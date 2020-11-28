7
Virüsün Türkiye’de görüldüğü andan itibaren sağlıkçılar gibi cenaze işlerine bakan çalışanlar da büyük risk grubunda zor şartlar altında mücadele ediyor. Son günlerde yükselişe geçen ölümler nedeniyle yükleri daha da artan gasilhane çalışanları ve cenaze işlemlerine bakan personellerin özverisi sayesinde morglarda ve mezarlıklarda herhangi bir yoğunluğun veya kargaşanın yaşanmadığı da dikkat çekti.
Video Haberler
- Esrarengiz cismi kameraya böyle kaydettiler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
- Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o anlar
- Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'te canlı yayına damga vuran hata
- Kazada 1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
- Muhabirin Katar sorusuna engelleme
- Demirtaş ve Kavala açıklaması yaptı, Çakıcı'yı pas geçti