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Çeşitli illerden ve yurt dışından tedaviye gelenler, sabahın erken saatlerinde Mala Ali Kürdistani'ye ait olduğu öne sürülen ofisin önünde toplandı. Önünde herhangi bir tabela veya levhası olmayan ofiste Kürdistani'ye yardım ettiği belirlenen kişilerce, gelenlerin isimleri alındı, telefon numaraları not edildi.

Mala Ali Kürdistani için çalışanlar, gelenlere sınırlı sayıda kişinin içeri alınabileceğini, sırası gelince aranacaklarını söyleyerek kalabalığı ofis önünden uzaklaştırmaya çalıştı. Aralarında Almanya, ABD gibi birçok ülkeden geldikleri öğrenilen kişilerin olduğu kalabalık uyarılara rağmen ofisin önünü terk etmedi.