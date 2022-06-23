İstanbul'un kaç ilçesi var? İstanbul'un ilçe nüfusları kaç? İstanbul ilçe belediyeleri hangi partiden?

Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu.

İstanbul'un 39 ilçesi vardır. Bunlardan 25'i Avrupa Yakası'nda; 14'ü ise Anadolu Yakası'nda bulunur.

Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişiyken, ildeki Esenyurt ilçesi de Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak dikkat çekiyor.

Adalar

İstanbul'un güneyinde yer alan takımadadan oluşur. Takımadada 4'ü meskûn, toplam 9 ada vardır. Nüfus bakımından İstanbul'un en küçük ilçesidir. Adalar'ın nüfusu 16.033, yüz ölçümü ise 11,05 km'dir.

Erdem Gül, 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Adalar belediye başkanı seçildi.