İstanbul'un kaç ilçesi var? İstanbul'un ilçe nüfusları kaç? İstanbul ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu.
İstanbul'un 39 ilçesi vardır. Bunlardan 25'i Avrupa Yakası'nda; 14'ü ise Anadolu Yakası'nda bulunur.
Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişiyken, ildeki Esenyurt ilçesi de Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak dikkat çekiyor.
Adalar
İstanbul'un güneyinde yer alan takımadadan oluşur. Takımadada 4'ü meskûn, toplam 9 ada vardır. Nüfus bakımından İstanbul'un en küçük ilçesidir. Adalar'ın nüfusu 16.033, yüz ölçümü ise 11,05 km'dir.
Erdem Gül, 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Adalar belediye başkanı seçildi.
Arnavutköy
İstanbul'da 2008 yılında yapılan düzenlemeyle 6 ayrı ilk kademe belediyesi birleştirilerek kurulmuştur. İstanbul'un yüzölçümü bakımından 4. büyük ilçesidir. Arnavutköy'ün nüfusu 296.709, yüz ölçümü ise 506,48 km'dir. 2019 yerel seçimlerinde Ahmet Haşim Baltacı AKP'nin adayı olarak %57,73 oy oranı ile Belediye Başkanı seçildi.
Ataşehir
2008 yılındaki düzenlemeyle ilçe statüsüne kavuşmuştur. Üsküdar'a bağlı 3, Kadıköy'e bağlı 7, Ümraniye'ye bağlı 3, Samandıra'ya bağlı 1 mahallenin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Ataşehir'in nüfusu 422.594, yüz ölçümü ise 25,87 km'dir. 2019 yerel seçimlerinde Battal İlgezdi CHP'nin adayı olarak %51,39 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
Bağcılar
1992 yılında Bakırköy'den ayrılarak ilçe yapılan yerlerden biridir. 70'li yıllara değin yalnızca birkaç köye ev sahipliği yapan Bağcılar bu dönemden sonra iç göç patlamasıyla düzensiz büyüdü. Bugün en önemli karayollarının içinden geçtiği Bağcılar, İstanbul'un en kalabalık üçüncü ilçesidir. Bağcılar'ın nüfusu 737.206 yüz ölçümü ise 22,40 km'dir. 2019 yerel seçimlerinde Lokman Çağırıcı AKP' nin adayı olarak %57,89 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
Bahçelievler
1992 yılında bağlı bulunduğu Bakırköy'den ayrılarak ilçe yapılan Bahçelievler D-100 karayoluna ve havalimanına yakınlığı nedeniyle hızla gelişmiştir. Bahçelievler'in nüfusu 592.371, yüz ölçümü ise 16,57 km'dir. 2019 yerel seçimlerinde Hakan Bahadır AKP'nin adayı olarak %49,89 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
Beşiktaş
Beşiktaş 1930 yılında Beyoğlu'ndan ayrılarak ilçe yapıldı. Pek çok Osmanlı yapısına ev sahipliği yapan ilçe İstanbul'un ulaşım, eğitim ve ticaret alanında en işlek noktalarındandır. Beşiktaş' ın nüfusu 176.513, yüz ölçümü ise 18,04 km'dir. 2019 yerel seçimlerinde Rıza Akpolat CHP'nin adayı olarak %73,06 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
Beylikdüzü
2008 yılındaki düzenlemelerle ilçe hâline getirilen Beylikdüzü büyük ölçüde Büyükçekmece ilçesine bağlı belde belediyelerinin derlenmesiyle oluşturuldu. Nüfusu 365.572, yüz ölçümü ise 37,74 km'dir. 2019 yerel seçimlerinde Mehmet Murat Çalık CHP'nin adayı olarak % 56,33 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
Beyoğlu
İstanbul'un en köklü ilçelerinden olan Beyoğlu Eski İstanbul'da Suriçi'nin ardından ikinci bir şehir merkezi durumundaydı. Beyoğlu ilçesi, 20 Nisan 1924 tarihinde yürürlüğe giren 491 sayılı kanunla kurulmuştur. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Beyoğlu ilçesi; Merkez, Beşiktaş, Kemerburgaz, Şişli ve Taksim bucaklarından meydana geliyordu. Beyoğlu'nun nüfusu 226.396 yüz ölçümü ise 8,96 km'dir. 2019 yerel seçimlerinde Haydar Ali Yıldız AKP'nin adayı olarak %49,86 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
Çatalca
İstanbul'un yüzölçümü olarak en büyük ilçesi olan Çatalca Osmanlı döneminde de ayrı bir kazaydı. Nüfus olarak Adalar ve Şile'den sonra İstanbul'un en seyrek nüfuslu ilçelerinden biridir. Nüfusu 74.975 yüz ölçümü ise 1.040,42 km'dir. 2019 yerel seçimlerinde Mesut Üner AKP'nin adayı olarak %51,75 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
Çekmeköy
Önceleri Ümraniye'ye bağlı bir belediye olan Çekmeköy, 2009'da Ömerli, Alemdağ ve Taşdelen ilk kademe belediyelerinin tüzel kişiliklerinin sona ermesi ve bu belediyelere bağlı 17 mahalle ile 5 köyün katılmasıyla oluştu.Çekmeköy nüfusu 273.658, yüz ölçümü ise 148,02 km'dir. 2019 yerel seçimlerinde Ahmet Poyraz AKP'nin adayı olarak %42,92 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
Esenler
Cumhuriyet dönemine değin büyük Rum köylerine ev sahipliği yapan Esenler önceleri Bakırköy'e bağlıyken Güngören ilçe yapılınca buraya katıldı. Daha sonra 1993 yılında ayrı bir ilçe hâline getirildi. Esenler nüfusu 446.276, yüz ölçümü ise 18,51 km'dir.2019 yerel seçimlerinde Mehmet Tevfik Göksu AKP'nin adayı olarak %65,04 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
Eyüpsultan
1936 yılında Fatih ve Beyoğlu ilçelerine bağlı bölgelerin birleştirilmesiyle kurulan Eyüpsultan ilçesi İstanbul'un önemli tarihî merkezlerinden biridir. Eyüpsultan'ın nüfusu 405.845 yüz ölçümü ise 228,14 km'dir. 2019 yerel seçimlerinde Deniz Köken AKP'nin adayı olarak %49,11 oranı ile belediye başkanı seçildi.
Fatih
Cumhuriyetin ilk yıllarında Suriçi'nde yalnızca İstanbul merkez ilçesi varken, daha sonra görev alanı Fatih ve Eminönü olmak üzere ikiye bölündü. 2008 yılında Eminönü ilçesi feshedilerek Fatih'e katıldı ve tarihî yarımadada yine tek bir ilçe oluşturuldu. Fatih'in nüfusu 396.594, yüz ölçümü ise 15,93 km'dir. 2019 yerel seçimlerinde Mehmet Ergün Turan AKP'nin adayı olarak %53,03 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
Gaziosmanpaşa
Gaziosmanpaşa ilçesi 1963 yılında Eyüpsultan ve Çatalca ilçelerinden alınan bölgelerin birleştirilmesiyle oluşturuldu. 2008 yılına değin İstanbul'un nüfus bakımından en büyük ilçesi olan Gaziosmanpaşa bu tarihte bölündü ve iki yeni ilçe ortaya çıktı. Gaziosmanpaşa'nın nüfusu 487.778, yüz ölçümü ise 11,67 km'dir. 2019 yerel seçimlerinde Hasan Tahsin Usta AKP'nin adayı olarak %52,21 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
Kadıköy
Kadıköy, eskiden Kalkedon, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan ilçelerinden birisidir. 1855'te yönetimi İstanbul Şehremaneti'ne bırakılan Kadıköy, 1869'da Üsküdar Sancağı'na bağlandı. Bu yönetsel konumu Cumhuriyet'in ilk yıllarında da süren Kadıköy, 23 Mart 1930'da ilçe yapıldı. Kadıköy 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bir ilçe belediyesi olarak yapılandırılmıştır. Kadıköy'ün nüfusu 481.983, yüz ölçümü ise 25,07 km'dir. 2019 yerel seçimlerinde Şerdil Dara Odabaşı CHP'nin adayı olarak %65,99 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
Kartal
Kartal, 1928 yılında bağlı bulunduğu Üsküdar'dan ayrılarak ilçe hâline getirildi. 1987'de Pendik'in, 1992'de Sultanbeyli ve Maltepe'nin, 2008'de Ataşehir ve Sancaktepe'nin ilçe yapılmasıyla son biçimini aldı. Nüfusu 474.514 yüz ölçümü ise 38,54 km'dir. 2019 yerel seçimlerinde Gökhan Yüksel, CHP'nin adayı olarak %51,17 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
Maltepe
Maltepe, 1992 yılında Kartal'dan ayrılarak ilçe yapıldı. 2008 yılında Sancaktepe'nin ilçe yapılmasıyla bir miktar toprak ve nüfus düşüşü yaşamıştır. Nüfusu 515.021 yüz ölçümü ise 53,06 km'dir. 2019 yerel seçimlerinde Ali Kılıç, CHP'nin adayı olarak %52,74 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
Sancaktepe
Sancaktepe, 2008 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur. Ümraniye İlçesine bağlı Sarıgazi ve Yenidoğan beldeleriyle, Kartal ilçesine bağlı Samandıra beldesinin birleştirilerek tüzel kişiliklerinin kaldırılması ile kurulmuştur. Nüfusu 456.861 yüz ölçümü ise 61,87 km'dir. 2019 yerel seçimlerinde Şeyma Döğücü, AKP'nin adayı olarak %49,88 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
Sarıyer
Sarıyer, Avrupa Yakası'nda Boğaziçi'nin en kuzeydeki ilçesidir. Yerleşimin kıyı şeridi boyunca yoğunlaştığı Sarıyer, İstanbul'un en tarihî semtlerine ev sahipliği yapar. Doğusunda ve kuzeyinde köy yerleşimleri bulunur. 2. Boğaz köprüsünün ilçeden geçmesiyle, ilçenin büyümesi ivme kazanmıştır. Nüfusu 335.298 yüz ölçümü ise 151,26 km'dir. 2019 yerel seçimlerinde Şükrü Genç CHP'nin adayı olarak %55,97 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
Sultangazi
2008 yılında belediye tüzel kişiliğine kavuşan ilçe, Gaziosmanpaşa'ya bağlı 14, Eyüpsultan ve Esenler'e bağlı birer mahallenin katılımıyla kuruldu. Nüfusu 537.488 yüz ölçümü ise 36,24 km'dir. 2019 yerel seçimlerinde Abdurrahman Dursun AKP'nin adayı olarak %58,52 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
Şile
Şile, yüzölçümü bakımından Anadolu Yakası'ndaki en büyük ilçedir fakat nüfus olarak il genelinde Adalar'dan sonra en düşük nüfuslu ikinci ilçedir. Çok sayıda köyü bulunan ilçede İstanbul'un önemli su havzalarından Darlık ve Ömerli barajları da yer alır. Nüfusu 37.904 yüz ölçümü ise 781,73km'dir. 2019 yerel seçimlerinde İlhan Ocaklı AKP'nin adayı olarak %54,37 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
Şişli
1954 yılında bağlı bulunduğu Beyoğlu'ndan ayrılarak ilçe yapılan Şişli, 1987 yılına dek Kâğıthane'yi de kapsıyordu. İlçe, Kâğıthane'nin ayrılmasıyla ikiye bölündü ve iki parça arasında bağlantı kalmadı. 2012 senesinde kuzey kısmının Sarıyer ilçesine bağlanması kararlaştırıldı ve 2014'te de resmen Sarıyer'e bağlandı. Nüfusu 266.793 yüz ölçümü ise 34,98 km'dir. 2019 yerel seçimlerinde Muammer Keskin , CHP'nin adayı olarak %48,49 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
Ümraniye
Ümraniye'de ilk belediye teşkilâtı 1963'te kuruldu ancak 1980'deki askerî müdahalede bu belediye feshedilerek Üsküdar'a bağlandı. Daha sonra 1987'de bu kez ilçe olarak Üsküdar'dan ayrıldı. Ataşehir, Sancaktepe ve Çekmeköy'ün 2008'de ilçe yapılmasıyla küçüldü. Nüfusu 713.803 yüz ölçümü ise 45,30 km'dir. 2019 yerel seçimlerinde İsmet Yıldırım, AKP'nin adayı olarak %54,57 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
Üsküdar
İstanbul'un en köklü yerleşim bölgelerinden olan Üsküdar cumhuriyetin ilk yıllarında Anadolu Yakası'nın tümünü kapsayan ayrı bir ildi. 1926'da İstanbul'un bir ilçesi hâline getirildi. Nüfusu 520.771 yüz ölçümü ise 35,34 km'dir. 2019 yerel seçimlerinde Hilmi Türkmen AKP'nin adayı olarak %48,25 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
Zeytinburnu
1940'lı yıllardan başlayarak hızla büyüyen Zeytinburnu, 1957 yılında bağlı bulunduğu Fatih'ten ayrılarak ilçe yapıldı. Küçük yüzölçümlü; ancak yoğun nüfuslu olan ilçe son yıllarda İstanbul'un en önemli ulaşım merkezlerinden biri hâline geldi. Nüfusu 283.657 yüz ölçümü ise 11,31 km'dir. 2019 yerel seçimlerinde Ömer Arısoy AKP'nin adayı olarak %50,42 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
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