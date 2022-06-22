Namkook Lee kimdir? Namkook Lee tutuklandı mı?

22 Haziran 2022 Çarşamba, 18:29

Güney Koreli animasyon uzmanı 70 yaşındaki Namkook Lee, Scooby Doo, Space Jam veya Goof Troop gibi dünyaca tanınan çizgi filmlerin mimarıdır. Namkook Lee, İstanbul'da özel bir üniversitede ders vermek için bulunuyordu.

NAMKOOK LEE NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tarafların evli oldukları ve bir yıl önce şüpheli koca Namkook Lee'nin işi nedeniyle Güney Kore'den Türkiye'ye taşındıkları belirtildi. Taraflar arasında anlaşmazlık bulunduğu ve 26 Mayıs 2022'de evde oturdukları sırada Namkook Lee'nin eşinin göğsüne üç kez yumruk vurarak yaraladığı anlatıldı. Ertesi gün de bu defa dışarıda birlikte oturdukları sırada tekrar eşiyle tekrar tartışan şüpheli Namkook Lee'nin eşinin ağzına vurduğu, daha sonra karnına yumruk attığı belirtildi. Birlikte gittikleri evde şüpheli Namkook Lee'nin eşinin yüzüne ve vücudunun her yerini yumruklamaya devam ettiği kaydedildi. İddianamede, şüpheli Namkook Lee'nin eşini saatlerce dövdüğü, dövme sırasında da "Seni öldüreceğim" diyerek küfür, hakaret ve tehditte bulunduğu anlatıldı. Olay nedeniyle Jae Young Lee'nin alınan raporlarında, hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Namkook Lee'nin "Hayati tehlike meydana getirecek şekilde kasten yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 5 yıl 10 aydan 14 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

NAMKOOK LEE NE CEZA ALDI?

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Namkook Lee tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçi olan eşi Jae Young Lee'yi (64) ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme, sanık Namkook Lee'nin "Hakaret" ve "Tehdit " suçlarından delil bulunmadığından beraatine karar verirken, hayati tehlikeye sokacak şekilde eşini kasten yaralama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza atması koşuluyla da tahliyesine karar verdi.