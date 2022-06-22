CHP Milletvekili Yıldırım Kaya kimdir? Yıldırım Kaya kaç yaşında?
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifini, henüz görüşmeleri başlamadan TBMM Genel Kurulu’nda siyah maske takarak protesto etti. CHP Milletvekili Yıldırım Kaya kimdir? Yıldırım Kaya kaç yaşında?
7 Kasım 1958 yılında Kırşehir'de doğan Yıldırım Kaya, ilkokulu Kırşehir Kartalkaya köyünde, Ortaokul ve Liseyi Kırşehir’de okudu. 1979 yılında Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliğini bitirdi. 1979 yılında Konya Cihanbeyli Gölyazı’da öğretmenlik mesleğine başladı.
Yıldırım Kaya, öğretmenliğe başladığı ilk gün 13 Kasım 1979’da TÖB-DER’e de üye oldu. 16 günlük öğretmen iken, 2 günlük öğretmen boykotuna katıldı. 24 Aralık 1979 yılında yapılan “Kahramanmaraş Katliamı protesto” boykotuna katıldı. 1980 Haziran ayında Sivas/Divriği’ye sürgün edildi.
12 Eylül darbesinden sonra, Sivas Divriği Bahtiyar köyünde tutuklanan Yıldırım Kaya, cezaevinden çıktıktan sonra, bir süre pazarcılık yaptı. Öğretmenlik mesleğine 3 yıl sonra dönebildi.
1990 yılında Eğit-Sen’in kurucuları arasında yer alan Yıldırım Kaya, 1990-1994 yılları arasında Eğit-Sen Kırşehir Şube Başkanlığı yaptı. 23 Ocak 1995 yılında Eğitim İş ve Eğit Sen’in birleşmesiyle kurulan Eğitim Sen’in kurucusu ve ilk Genel Başkanlığını yaptı.
1996 yılında öğretmenlikten istifa ederek ÖDP kurucuları arasında yer aldı. 1996-2001 yılları arasında ÖDP Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. “Birgün Gazetesi” kurucuları arasında yer aldı.
2004 yılında Demokratik Güç Birliği'nin de desteklediği, SHP Kırşehir Belediye Başkan adayı oldu. 2013 yılında Ankara’da öğretmenlikten emekli oldu. 2014 yılında CHP Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu’nun yardımcılığı görevini üstlendi.
2014 yılında CHP Parti Okulu Eğitmeni ve daha sonra da Parti İçi Eğitim Birimi (PİEB) üyesi oldu. 2016 yılından itibaren, Örgütlenme ve Emek Büroları’nda görev aldı. 18 Ocak 2016’da CHP’nin 35. Olağan Kurultayı’nda CHP Parti Meclisine seçildi.
3-4 Şubat 2018 tarihinde yapılan, CHP 36. Olağan Kurultayı’nda yeniden CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi.
24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde 27. Dönem Ankara Milletvekili seçildi.
CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi devam etmektedir.
TBMM; “Milli Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu” CHP Grup Sözcülüğünü yürütmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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