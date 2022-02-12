İşte Erdoğan’ın ustalık eseri

Art arda gelen zamların ardından marketlerde sebze-meyve fiyatlarını inceledik. Tezgâhların yanına bile yaklaşılmıyor. Kilo ile sebze alabilmek neredeyse imkânsız. Sebzelerin kilo fiyatlarını yüksek bulanlar gramla, taneyle alışveriş yapmaya başladı. Aralık ayına göre ortalama üç kat artan meyve sebze fiyatları, görenleri de şaşkına çeviriyor.

Daha birkaç ay önce kilo ile alınan ürünler şimdi aynı fiyatla tek tek alınabiliyor. Örneğin hemen hemen her yerde kolaylıkla yetişebilen kabağın kilogram fiyatı 26.90 lira. Sadece bir tane kabağın fiyatı ise 9.63 lira. Yani bir tane kabak alabilmek için 10 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor

