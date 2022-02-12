İşte Erdoğan’ın ustalık eseri

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İktidarın elektrik, doğalgaz ve akaryakıta yaptığı zamlar, ağır kış koşullarıyla birleşince marketlerde fiyatlar uçtu. Yurttaş, birkaç ay önce bir kilogramı için ödediği fiyatın daha fazlasına artık tek sebze alabiliyor. Etiketler, gıdadaki enflasyonun TÜİK’in açıkladığının çok üzerinde olduğunu da gösteriyor.
Art arda gelen zamların ardından marketlerde sebze-meyve fiyatlarını inceledik. Tezgâhların yanına bile yaklaşılmıyor. Kilo ile sebze alabilmek neredeyse imkânsız. Sebzelerin kilo fiyatlarını yüksek bulanlar gramla, taneyle alışveriş yapmaya başladı. Aralık ayına göre ortalama üç kat artan meyve sebze fiyatları, görenleri de şaşkına çeviriyor.
Daha birkaç ay önce kilo ile alınan ürünler şimdi
aynı fiyatla tek tek alınabiliyor. Örneğin hemen hemen
her yerde kolaylıkla yetişebilen kabağın kilogram fiyatı 26.90 lira. Sadece bir tane kabağın fiyatı ise 9.63 lira. Yani bir tane kabak alabilmek için 10 lirayı gözden
çıkarmak gerekiyor
En fazla fiyat artışı yaşanan ürünlerden bir diğeri de patlıcan. Kilosu 32.90 TL’ye çıkan paltıcanın tanesi 7 TL’ye yaklaştı.
Salatalığın ve biberin kilosu 30 liraya dayandı.
Salatalık 29.90 liradan, biber ise 29.99 liradan satılıyor. Salatalığın tanesi yaklaşık 4 TL, biberin tanesi ise 2 TL’ye geliyor.
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