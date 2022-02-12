İşte Erdoğan’ın ustalık eseri

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2022 Cumartesi, 01:32
İşte Erdoğan’ın ustalık eseri

İktidarın elektrik, doğalgaz ve akaryakıta yaptığı zamlar, ağır kış koşullarıyla birleşince marketlerde fiyatlar uçtu. Yurttaş, birkaç ay önce bir kilogramı için ödediği fiyatın daha fazlasına artık tek sebze alabiliyor. Etiketler, gıdadaki enflasyonun TÜİK’in açıkladığının çok üzerinde olduğunu da gösteriyor.

İşte Erdoğan’ın ustalık eseri

Art arda gelen zamların ardından marketlerde sebze-meyve fiyatlarını inceledik. Tezgâhların yanına bile yaklaşılmıyor. Kilo ile sebze alabilmek neredeyse imkânsız. Sebzelerin kilo fiyatlarını yüksek bulanlar gramla, taneyle alışveriş yapmaya başladı. Aralık ayına göre ortalama üç kat artan meyve sebze fiyatları, görenleri de şaşkına çeviriyor. 

Daha birkaç ay önce kilo ile alınan ürünler şimdi aynı fiyatla tek tek alınabiliyor. Örneğin hemen hemen her yerde kolaylıkla yetişebilen kabağın kilogram fiyatı 26.90 lira. Sadece bir tane kabağın fiyatı ise 9.63 lira. Yani bir tane kabak alabilmek için 10 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor

İşte Erdoğan’ın ustalık eseri

En fazla fiyat artışı yaşanan ürünlerden bir diğeri de patlıcan. Kilosu 32.90 TL’ye çıkan paltıcanın tanesi 7 TL’ye yaklaştı.

Salatalığın ve biberin kilosu 30 liraya dayandı.

Salatalık 29.90 liradan, biber ise 29.99 liradan satılıyor. Salatalığın tanesi yaklaşık 4 TL, biberin tanesi ise 2 TL’ye geliyor. 

İşte Erdoğan’ın ustalık eseri

Bir adet karnabahar fiyatı ise 16 TL’yi geçti. Domatesin tanesi 5 TL’yi aştı. Domateste tane fiyatı birkaç ay önceki kilo fiyatını yakaladı. 

İşte Erdoğan’ın ustalık eseri

Peş peşe gelen zamlarla geçinmeye çalışan yurttaş, markete gittiğinde sadece birer adet kabak, patlıcan, domates, salatalık, biber ve karnabaharın yer aldığı alışveriş filesine toplam 44.30 TL ödüyor.

İşte Erdoğan’ın ustalık eseri

Bu fiyatlarla birer adet domates, biber, salatalık, soğan ve bir miktar yağ kullanılarak yapılan tek kişilik çoban salatanın maliyeti ise 10 TL’yi aşıyor.

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