<p>İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberinde, bir Meksika kulübünün, Radamel Falcao için sarı-kırmızılı takıma resmi teklif yapacağı belirtildi.</p>
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İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberinde, bir Meksika kulübünün, Radamel Falcao için sarı-kırmızılı takıma resmi teklif yapacağı belirtildi.

<p>Haberde, Meksika kulübünün Falcao'nun menajeriyle bir görüşme gerçekleştireceği ve transferin detaylarını görüşeceği ifade edildi. Ancak, Falcao ile ilgilenen Meksika kulübün ismi belirtilmedi.&nbsp;</p>
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Haberde, Meksika kulübünün Falcao'nun menajeriyle bir görüşme gerçekleştireceği ve transferin detaylarını görüşeceği ifade edildi. Ancak, Falcao ile ilgilenen Meksika kulübün ismi belirtilmedi. 

<p>Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde Falcao ve Feghouli ile görüştüğünü ve kulüp bulmalarını rica ettiğini söylemişti.</p>
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde Falcao ve Feghouli ile görüştüğünü ve kulüp bulmalarını rica ettiğini söylemişti.

<p>Elmas, "Falcao ve Feghouli ile görüştüm. Bize hizmetleri oldu fakat bu ücret yapısıyla, bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerinin ödememizin mümkün olmadığını ve kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim. Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek kısa sürede kendilerine kulüp bulurlar ve iyi ilişkilerle yolları ayırırız. Bu yönetim kararıdır, iki oyuncuyu da mali olarak gelecek sezon kadrosunda düşünmüyoruz" açıklamasını yapmıştı.&nbsp;</p>
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Elmas, "Falcao ve Feghouli ile görüştüm. Bize hizmetleri oldu fakat bu ücret yapısıyla, bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerinin ödememizin mümkün olmadığını ve kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim. Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek kısa sürede kendilerine kulüp bulurlar ve iyi ilişkilerle yolları ayırırız. Bu yönetim kararıdır, iki oyuncuyu da mali olarak gelecek sezon kadrosunda düşünmüyoruz" açıklamasını yapmıştı. 

<p>2019 yılında Fransız ekibi Monaco'dan sarı-kırmızılı takıma transfer olan 35 yaşındaki yıldız oyuncu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 68 karşılaşmada forma giyemedi.</p>
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2019 yılında Fransız ekibi Monaco'dan sarı-kırmızılı takıma transfer olan 35 yaşındaki yıldız oyuncu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 68 karşılaşmada forma giyemedi.

<p>Sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden Kolombiyalı golcü, çıktığı 41 maçta 20 gol ve 3 asist kaydetti.&nbsp;</p>
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Sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden Kolombiyalı golcü, çıktığı 41 maçta 20 gol ve 3 asist kaydetti. 

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