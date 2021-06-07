Türkiye'nin çok güçlü bir takım olduğunu belirten Bonucci "EURO 2020'deki hedeflerimiz için çok konsantre bir takımımız var. Herkes böyle bir turnuvadan önce tüm hazırlıklarını yapmak ister. Ancak her zaman işler bu kadar iyi gitmez. Çünkü karmaşık durumlar olabilir. Gençler de bu kampta çok iyi ve turnuva öncesi endişeli değilim."
"İtalya ve İtalyanlar için savaşmalıyız. Bu yolda Roma'da oynamak ve stadyumun taraftarlara açık olması bize çok büyük moral verecek. Çünkü futbol başka bir spor. Roma'da Olimpico'da tribünlerin dolu olması bizi daha da motive edecek. Uzun süredir hasret olduğumuz atmosferi yaşayacağız. Onları mutlu etmek istiyoruz. 2018 Dünya Kupası gibi karanlık geçen bir turnuvadan sonra bu kez İtalya'yı hak ettiği yere taşımak istiyoruz."
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