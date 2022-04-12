İyi ki doğdun Şebnem Ferah! Doğum gününde Şebnem Ferah'ın yaşamı

ŞEBNEM FERAH'IN MÜZİĞE BAŞLAMASI

İlkokulda mandolin ve solfej dersleri almaya başlayan Ferah, okul orkestrasında da solistlik yaptı. Liseyi Bursa Özel Namık Sözeri Lisesi'nde yatılı bir öğrenci olarak okudu ve bu dönemler Şebnem Ferah'ın kendisini tanımasına ve tek başına ayakta kalmasına yardımcı oldu.

Şebnem Ferah'ın müzik hayatı daha sonra okul orkestraları ve küçük topluluklarla devam etti. Lise yıllarında "Pegasus" adlı grubuyla beraber çalışan ama kafasında bir kız grubu hayali olan Ferah, 80'lerin ortasında Bursa'da açılan bir stüdyo sayesinde Sedat Yıldırım Sarıca ile tanışarak bu hayalini 1988 yılında kurduğu "Volvox" grubuyla gerçekleştirdi. Müzik ile daha yoğun ilgilenebilmek için ODTÜ Ekonomi Bölümü'nü 2. sınıftan terk ederek İstanbul'a gelince İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne kaydoldu. Dr. Skull'un emeklilik konserinde Özlem Tekin ile birlikte ön grup olarak çıktı.