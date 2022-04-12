İyi ki doğdun Şebnem Ferah! Doğum gününde Şebnem Ferah'ın yaşamı
Şebnem Ferah, bugün 50. yaşını kutluyor.
1996 yılında çıkardığı albümü "Kadın" ile hayatlarımıza girdi ve o günden beri başarılarla bezeli kariyerine her daim güncelliğini koruyan şarkıları ile devam etti.
Asla unutulmayacak şarkılara imza atan Ferah, katıldığı sosyal sorumluluk projeleriyle de hayranlarının takdirini kazandı.
İşte Şebnem Ferah'ın tüm ayrıntılarıyla yaşam öyküsü...
ŞEBNEM FERAH ASLEN NERELİ?
Şebnem Ferah, Üsküp'ten Yalova'ya göç eden bir ailenin üç kızından en küçüğü olarak, 12 Nisan 1972 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi.
Şebnem Ferah'ın müziğe olan ilgisi 5-6 yaşlarında başladı ve müzikle tanışmasında ailesinin çok büyük rolü oldu. Ferah'ın ailesinde hemen hemen herkes müzikle iç içe ve evin her köşesinde enstrüman olduğu için müzik konusunda bilgili ve hazır olarak piyasaya atıldı.
ŞEBNEM FERAH'IN MÜZİĞE BAŞLAMASI
İlkokulda mandolin ve solfej dersleri almaya başlayan Ferah, okul orkestrasında da solistlik yaptı. Liseyi Bursa Özel Namık Sözeri Lisesi'nde yatılı bir öğrenci olarak okudu ve bu dönemler Şebnem Ferah'ın kendisini tanımasına ve tek başına ayakta kalmasına yardımcı oldu.
Şebnem Ferah'ın müzik hayatı daha sonra okul orkestraları ve küçük topluluklarla devam etti. Lise yıllarında "Pegasus" adlı grubuyla beraber çalışan ama kafasında bir kız grubu hayali olan Ferah, 80'lerin ortasında Bursa'da açılan bir stüdyo sayesinde Sedat Yıldırım Sarıca ile tanışarak bu hayalini 1988 yılında kurduğu "Volvox" grubuyla gerçekleştirdi. Müzik ile daha yoğun ilgilenebilmek için ODTÜ Ekonomi Bölümü'nü 2. sınıftan terk ederek İstanbul'a gelince İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne kaydoldu. Dr. Skull'un emeklilik konserinde Özlem Tekin ile birlikte ön grup olarak çıktı.
1994 yılında Volvox grubunun dağılması sonucu Şebnem Ferah bireysel çalışmalarına başladı. Onno Tunç ve Sezen Aksu ile karşılaşmasıyla müzik yaşamında yeni bir sayfa açıldı. Ferah, 3 oktavlık bir ses aralığına sahipti.
15 Kasım 1996 tarihinde "Kadın" adlı ilk solo albümünü Sezen Aksu ve Onno Tunç'un destekleriyle Raks Müzik'ten çıkardı. Bu albümünde İskender Paydaş, Tarkan Gözübüyük ve Demir Demirkan'la çalıştı. İlk klibini "Vazgeçtim Dünyadan" adlı parçasına çekti. Gerek kaset ve CD satışları gerekse video klibiyle uzun süre listelerde bir numara olarak boy gösterip daha sonra "Yağmurlar", "Bu Aşk Fazla Sana" ve "Fırtına" adlı şarkılarına klip çekti.
İlk solo konserini ise 4 Nisan 1997'de İzmir Ege Üniversitesinde yaklaşık 6000 kişiden oluşan büyük bir kalabalığa verdi. İzmir'deki konserin ardından Türkiye'nin çeşitli yerlerinde konserlerine devam ederek bu konserlerin yanı sıra düzenli bar programları da yaptı.
1998 yılında ablası Aycan Ferah'ı kaybetti. Üzüntülü bir dönemin ardından, 2,5 yıllık bir aradan sonra 30 Haziran 1999'da "Artık Kısa Cümleler Kuruyorum" adlı ikinci albümünü çıkardı ve 10 Temmuz 1999 Perşembe günü ikinci albümünün ilk klibi "Bugün" müzik kanallarında boy göstermeye başladı. İlk albümünde olduğu gibi ikinci albümünde de İskender Paydaş ve Pentagram ekibiyle çalışan şarkıcı, albümün ikinci video klibini "Artık Kısa Cümleler Kuruyorum" şarkısı için yaptı, klibin yönetmenliğini Hakan Yonat yaptı.
İkinci albümün ardından yine araya uzun bir stüdyo dönemi girdi. 1999 yılında meydana gelen 17 Ağustos depreminde babası Ali Ferah'ı yitirdi. Acılarını hafifletmek ve yeni şarkılar üretmek için müziğe daha da sıkı sarıldı. 18 Ekim 2001 tarihinde "Perdeler" adlı üçüncü albümü yayınlandı ve yine büyük beğeni topladı. Bu seferki albümde Ferah, İskender Paydaş ve Pentagram üyeleriyle değil de sahnede birlikte çaldığı müzisyenlerle çalıştı. Bu albümden ilk video, albümle aynı adı taşıyan "Perdeler" şarkısına çekildi. Bu klipten kısa bir süre sonra "Sigara" şarkısına da klip çekildi. Ayrıca şarkıcı bu albümdeki "Perdeler" şarkısına Finlandiya'da Apocalyptica ile çalışarak yeni bir yorum da getirdi.
24 Nisan 2003'te "Kelimeler Yetse" adlı albümünü dinleyicilerine sundu. 28 Nisan 2003'te bu albümünün ilk videosu "Ben Şarkımı Söylerken" müzik kanallarında yayınlanmaya başladı. Bu albümden çekilen diğer video klipler ise sırasıyla "Mayın Tarlası" ve "Gözlerimin Etrafındaki Çizgiler" oldu. Türkiye'nin birçok şehrinde konser verdi.
21 Haziran 2005'te Tarkan Gözübüyük prodüktörlüğünde 5. albümü "Can Kırıkları"nı yayınlayan Şebnem Ferah, ilk klibini de albümle aynı ismi taşıyan şarkısı "Can Kırıkları"na çekti. Önceki albümlerine oranla sert soundu ile dikkat çeken albümünün, 29 Temmuz 2005 günü Parkorman’da gerçekleşen gala konseriyle yeniden dinleyicileri ile buluştu. "Çakıl Taşları"na ikinci video çekildi.
Yaklaşık 1 sene sonra "Hoşçakal" şarkısının video klibi Gürcan Keltek yönetmenliğinde Dijital Sanatlar ekibi tarafından çekildi ancak gösterime girmedi ve Ferah'ın yapımcı şirketi Pasaj Müzik tarafından videoya yayın yasağı getirildi. Aradan geçen uzun bir zaman sonra ise video internete düşü. Klipte ilginç olan bir nokta ise videonun, yönetmen Gürcan Keltek'in bu videodan daha sonra yayınlanan ve yönetmenliği kendisine ait olan Ferhat Göçer'in "Cennet" isimli video klibiyle birçok açıdan benzeşmesiydi. Sanatçı, PowerTürk 2007 Müzik Ödüllerinde "En İyi Konser" ödülünü aldı.
10 Mart 2007 tarihinde Bostancı Gösteri Merkezi'nde Orhan Şallıel yönetimindeki "Istanbul Symphonic Project" orkestrası eşliğinde vermiş olduğu konserinin DVD'si ve iki CD'den oluşan performans albümü 7 Eylül 2007 tarihinde satışa sunuldu. Bu DVD ile Türkiye'nin "en çok satan konser DVD'si" unvanını aldı. PowerTürk 2008 Müzik Ödülleri'nde ise "En İyi Kadın Sanatçı" ve yine "En İyi Konser" ödüllerini aldı.
En popüler pop müzik sanatçılarını geçerek, rock müzik adına Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını gösterdi. 6 Temmuz 2008'de Masstival 2008 kapsamındaki konseriyle konserlerine ara vererek yeni albüm çalışmalarına başladı. Ayrıca kendisine TRT tarafından Eurovision 2009 ve 2010 için teklif gönderilse de Şebnem Ferah bu iki teklifi de kabul etmedi.
16 Aralık 2009 tarihinde "Benim Adım Orman" albümü müzik marketlerindeki yerini aldı. Albüm satışa çıktığı ilk hafta listelere 1 numaradan giriş yaptı. İlk video klip "Yalnız" adlı şarkısına çekildi. 2. video klip "Eski" isimli şarkısına çekildi. Albüm ve sanatçı beklenen soundundan yumuşak, derin, alabildiğine karamsar temalarla dolu olduğu yönünde eleştiriler aldı.
Sanatçının annesi, İfadet Ferah 2 Temmuz 2011'de Yalova'da hayatını kaybetti.
Ferah bir röportajında şöyle diyor:
“Bunlar hepimizin yaşadığı ya da yaşayacağı şeyler. Ölümleri kabullenmek elbette kolay değil, çok kısaca anlatılabilecek bir konu da değil. Ancak hayatın parçası. İnsan her gün bir şeyler öğreniyor ve hayatın öyle garip bir dengesi var ki siz isteseniz de, istemeseniz de devam ediyor. Ve daha çok güçleniyorsunuz. Kırılganlığa gelince; ben zaten kırılganlığın sonradan ortaya çıkan bir şey olduğuna inanmam, belki bazı faktörler sebebiyle artıyordur; ama bence herkes biraz kırılgandır, herkes biraz hassastır."
Raks Müzik'in kapatılması nedeni ile bir süredir piyasada bulunmayan Kadın, Artık Kısa Cümleler Kuruyorum, Perdeler ve Kelimeler Yetse adlı albümleri 14 Şubat 2013'te Pasaj Müzik etiketi ile yeniden basıldı.
9 Mayıs 2013 tarihinde piyasaya çıkan yedinci stüdyo albümü Od, çıktığı ilk hafta en çok satanlar listesine bir numara olarak girdi ve uzun süre listelerde kaldı.
Albümün adı olan Od ise öz Türkçede kelime anlamıyla "ateş"ti. Albümün çıkış parçası "Birileri Var" adlı şarkı oldu. Albümde dokuz şarkının söz ve müziği Şebnem Ferah'a aitken, "Çok Yorgunum" adlı şarkının sözleri Nazım Hikmet'e, müziği ise Cem Karaca'ya aitti. Son albümü ise 12 Nisan 2018'de yayınlanmış olan Parmak İzi oldu. Albüme çekilen ilk video klibi "Küllerinden" adlı parçaya çekildi. Albümdeki ikinci klip ise Koridor isimli şarkıya çekildi. En son yer aldığı proje ise Murathan Mungan'ın proje albümünde seslendirdiği "Aşktan Nasıl Gidilir" parçası oldu.
1997 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan, Devlet bakanı Işılay Saygın ve Başbakanlık Aile Araştırma Kurumuyla birlikte, Raks Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı, Raksnet ve Genç tv'nin destek verdiği kampanya için hazırlanan şarkıda (sözler Hakkı Yalçın'a ve beste Özkan Turgay'a ait "İnsanca Yaşamak"), Gülşen, Harun Kolçak, Pınar Aylin, Emrah, Ebru Gündeş, Yılmaz Morgül, Emel Sayın, Levent Yüksel gibi 23 sanatçı, dört pop müzik grubu, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbulspor ve Zeytinburnuspor'dan futbolcuların yer aldığı vokal grubu ve 12 kişilik Yücel Elmas Çocuk Korosu ile birlikte seslendirdi. Klibini İzzet Öz'ün hazırladığı şarkı, cd olarak da yayınlandı. Cd içerisindeki şarkının yeni halindeyse, Şebnem Ferah, Serdar Ortaçla beraber şarkıyı yorumladı.
Hürriyet'in düzenlediği 'Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı' için 8 Mart 2009'da TİM'deki Enbe Orkestrası'nın eşliğinde verilen konserde Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Aylin Aslım, Funda Arar, Aynur Doğan, Rojin ve Şevval Sam ile birlikte yer aldı. Şarkıcının imza ve şarkı sözlerini içeren tişörtler Mor Çatı yararına satışa çıktı.
30 Ekim 2011'de Van depremi ertesi Maçka Küçükçiftlik Park'ta yapılan Van İçin Rock yardım konserinde Hayko Cepkin, Aslı, Pamela, Duman, Gripin, Malt, Melis Danişmend, Moğollar, Redd , Haluk Levent ve Model Grubu gibi 40 rock grubu, müzisyeni ile beraber yer aldı.
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