İzleyiciyi kahkahaya boğacak Cem Yılmaz filmleri
HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK
Her Şey Çok Güzel Olacak, 1998 Türkiye yapımı güldürü filmi.
Ömer Vargı'nın yönettiği filmin yapımcılığını Filma-Cass adına Mine Vargı üstlendi, görüntülerini ise Garry Turnbul çekmişti. Cem Yılmaz'ın Mazhar Alanson ile başrollerini paylaştığı ilk sinema deneyimidi. Ayrıca Cem Yılmaz bu filmin senaryosunda da yer aldı.
Konusu
Altan, karıştığı kavga sırasında yıllardır görmediği kardeşi Nuri'yle karşılaşır. Nuri'nin çalıştığı ecza deposunu, uzun süredir açmayı planladığı bar için bir para kaynağı olarak görür. Çeşitli uğraşlardan sonra Nuri'ye tekrar yakınlaşmayı başaran Altan, farkına varmadan hem kendisini hem de Nuri'yi tehlikeli maceraların içine sürükler. Nuri ve Altan, her şeyin çok güzel olacağını umarak yaşamla mücadeleye devam ederler. Bu mücadele içerisinde unuttukları önemli detaylar vardır.
GORA
G.O.R.A., senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı, bilimkurgu ve komedi türlerindeki 2004 çıkışlı Türk filmi.
Çekimleri 2002 yılında başlayan film, Türkiye'de 12 Kasım 2004 tarihinde gösterime girdi. Türk sinemasında en pahalı yapımlardan biri olan filmi 4 milyon kişi izledi. Film içerisindeki müzikler Ozan Çolakoğlu'na, filmin bitiş müziği ise Sagopa Kajmer'e ait. Görüntü yönetmeni Veli Kuzlu.
Konusu
Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan Antalya'da tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli gezegene götürülür. Arif, gezegende tutsakken gezegeni bir alev topundan kurtarır ve bu sırada Ceku isimli prensesle tanışır. Bütün bunlar olurken, G.O.R.A. gezegeninin kötü kalpli komutanı Logar, Ceku ile evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirmek istemektedir. Arif bunu öğrenir ve gezegenden kaçarken Ceku'yu da yanında götürmek ister, fakat bunun için Komutan Logar'a karşı mücadele vermesi gerekmektedir.
HOKKABAZ
Hokkabaz, Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve Ali Taner Baltacı ile ortak yönettiği sinema filmi. Filmde, bir hokkabaz (İskender) ve yardımcısının (Maradona) turne sırasında yaşadıkları maceralar anlatılıyor.
Konusu
Çocukluğundan beri sihirli şeylere ilgi duymuş olan İskender, ısrarla kendisinin bir sihirbaz olduğunu iddia etse de, yakın arkadaşı Maradona haricinde hiç kimse bunu kabul etmez ve küçümseyerek onun bir hokkabaz olduğunu söylerler. İskender'in, Kıbrıs gazisi emekli bir subay olan babası Sait de, oğlunu hiçbir zaman takdir etmemiştir, çünkü o da oğlunun yaptığı işten gurur duymamaktadır.
Mecburi nedenlerden ötürü, İstanbul’dan kaçarcasına turneye çıkmak zorunda kalan ikili, yanlarına Sait’i de almak zorunda kalırlar. Baba ve oğul, bu turne sayesinde biraz olsun yakınlaşsa da, yaşanacak birbirinden ilginç olaylar, her şeyin farklı bir seyirde gitmesine neden olacaktır.
A.R.O.G
A.R.O.G (tam adıyla A.R.O.G: Bir Yontma Taş Filmi), Cem Yılmaz'ın yazıp Ali Taner Baltacı ile birlikte yönettiği, 2008 yapımı bilimkurgu ve fantastik komedi filmi. Film, G.O.R.A. filminin ana karakteri Arif'in Yontma Taş Devri'nde geçen yeni macerasını konu alıyor. 5 Aralık 2008 tarihinde Türkiye'deki sinemalarda gösterime girdi. Film, G.O.R.A. filminin devamı olarak tanımlansa da Cem Yılmaz bu filmin G.O.R.A.nın devamı olmadığını, başlı başına ayrı bir film olarak çekildiğini dile getirdi. A.R.O.G ismiyse G.O.R.A.nın tersten yazımı.
Konusu
Halı satıcısı Arif, kahramanlıklarıyla G.O.R.A. gezegeninde yalnızca dost edinmekle kalmaz, bol bol düşman da edinir. Yaptıkları yüzünden düşmanlarının gazabını hissetme zamanı gelmiştir. Komutan Logar, Arif’i bir zaman makinesiyle 1 milyon yıl geriye, taş devrine ışınlar.
Burada Arif, kendine olan sonsuz güveni sayesinde halkın arasına karışır. Elbette mağara adamları için bu karşılaşmanın etkisi büyük olur ve yaşamlarında açık büfe, fıskiye gibi yeniliklerle medeniyetle biraz erken tanışırlar.
Arif, taş devrinde çabuk arkadaş edinse de tek isteği bir an önce şimdiki zamana, hamile karısı Ceku’nun yanına dönmektir. Bunun için bir zaman makinası yapmak üzere baş döndürücü hızda bir teknolojik ilerlemeden başka bir seçeneği yoktur. Artık tek amacı ilkel çağdaşlarını çağlar arasında bir bir atlatarak en kısa sürede bugünün hatta yarının teknolojisine getirmektir.
Arif’in hızlandırılmış evrim süreci, gelişme konusunda farklı fikirleri olan bazı taş devri insanını kızdırmaya başlar. Medeniyetler arası çatışma nedeniyle Arif kısa sürede kendi hayalindeki gelecek projesine uymayan bir dizi toplumsal zorlukla karşı karşıya gelir.
YAHŞİ BATI
Yahşi Batı, Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini, Cem Yılmaz'ın ise senaristliğini ve başrolünü üstlendiği, 2009 yılı yapımı bir Türk komedi-western filmi. Filmde Cem Yılmaz, 1881 yılında ABD başkanına (James Garfield) Padişah'ın (II. Abdülhamit) hediyesini vermek üzere gönderilen Teşkilat-ı Mahsusa üyesi ajan Aziz Vefa'yı canlandırdı.
Konusu
19. yüzyılın sonlarında özel bir görev kapsamında görevlendirilen Aziz Vefa ve Lemi Galip, padişah tarafından ABD başkanına hediye olarak verilmek üzere kendilerine verilen elmas ile Amerika'ya gönderilirler. İki Osmanlı yetkilisi Aziz Bey ve Lemi Bey, at arabasıyla yaptıkları yolculuk esnasında yanlarında taşıdıkları değerli elması, arabayı durduran haydutlara kaptırırlar. Sonrasında hem elması bulmak hem de çalınan paralarını toparlamak için para kazanmanın yollarını arayan ikili, dönemin revaçta olan işlerinden birine atılırlar. Kasabalarda aranan azılı suçluların peşine düşüp ödül avcısı olan ikiliyi, Batı'da birbirinden ilginç maceralar beklemektedir.
CM101MMXI FUNDAMENTALS
CM101MMXI Fundamentals, yapımcılığını CMYLMZ Fikirsanat'ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Dündar'ın yaptığı, Cem Yılmaz'ın 2011 yapımı tek kişilik gösterisi. Sinema gösterimlerine 3 Ocak 2013'te başlandı.
Gösterileri kapalı gişe oynayan CM101MMXI Fundamentals, sinema gösteriminin ilk 4 gününde 600.000'in üzerinde seyirci sayısına ulaştı.
PEK YAKINDA
Pek Yakında, Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği 2014 yapımı komedi türündeki Türk filmi. Galası 30 Eylül 2014'te gerçekleştirilen filmin vizyon tarihi ise 2 Ekim 2014. Film, Türkiye genelinde 2 milyon 187 bin 278 kişi tarafından izlendi. Cem Yılmaz'ın hem yazıp hem yönettiği üçüncü filmi.
Konusu
Korsan DVD'cilikten kazandığı para gibi, hayatı da en kolayından yakaladığını zanneden Zafer, karısı Arzu'nun ayrılık isteğiyle ilk kez zora düşer. Kocasının illegal serüvenlerinden sıkılıp boşanma kararı alan Arzu, evlendikten sonra dizi oyunculuğu kariyerini noktalamış, beyaz perde hayallerininse üzerini örtmüştür. Dağılmak üzere olan ailesini bir arada tutmak isteyen Zafer, yıllar önce figüranlıkla noktalanan sinema kariyerine yapımcı olarak geri dönmeye karar verir. "Şahikalar - Kötülüğün Sonu" adındaki filmin yapımcılığını gizliden gizliye yürütürek hem kanunsuz işleri bıraktığını ispatlamak ister, hem de evlilikleri uğruna vazgeçtiği hayallerini Arzu'ya geri vermeye çabalar.
ARİF V 216
Arif V 216, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı ve senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı Türk komedi filmi. Filmin başrollerinde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Özkan Uğur yer alıyor. Film, 5 Ocak 2018'de vizyona girdi.
Konusu
G.O.R.A.dan Dünya'ya dönen Arif, sakin bir hayat sürmektedir. Robot 216, beklenmedik bir anda Dünya'ya gelir ve Arif'e insan gibi yaşamak, gülmek ve âşık olmak istediğini söyler. Mahalle sakinleri uzaylı istemedikleri bir anda Arif ve 216, bir kaza sonucu zaman makinesiyle 1969 yılına gider.
KARAKOMİK FİLMLER
Karakomik Filmler, Cem Yılmaz'ın iki film birden konseptli, 2 Arada ve Kaçamak isimli iki orta metrajdan oluşan Türk yapımı komedi filmleri. 2 Arada filminde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ozan Güven, Cem Davran, Cemre Ebüzziya ve Uraz Kaygılaroğlu gibi oyuncular yer alırken, Kaçamak filminde ise Cem Yılmaz ve Zafer Algöz ile birlikte Özkan Uğur, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya gibi oyuncular yer alıyor.
Aynı konsepte sahip Karakomik Filmler 2, 17 Ocak 2020'de vizyona girdi. Vizyon tarihinden 6 ay sonra -sinema yasasına uygun bir şekilde- 20 Mart 2020'de Netflix'te yayınlandı.
KARAKOMİK FİLMLER 2
Karakomik Filmler 2 Cem Yılmaz'ın iki film birden konseptli, Deli ve Emanet isimli iki orta metrajdan oluşan Türk yapımı komedi filmleri.
Deli filminde Cem Yılmaz ile birlikte Özkan Uğur, Cem Davran, Büşra Develi ve Emin Gürsoy gibi oyuncular yer alırken, Emanet filminde ise Cem Yılmaz ile birlikte Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, Tansu Biçer ve Celil Nalçakan gibi oyuncular yer alıyor.
Vizyon tarihinden 6 ay sonra 26 Haziran 2020'de Netflix'te yayınlandı.
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