İzleyiciyi kahkahaya boğacak Cem Yılmaz filmleri

A.R.O.G

A.R.O.G (tam adıyla A.R.O.G: Bir Yontma Taş Filmi), Cem Yılmaz'ın yazıp Ali Taner Baltacı ile birlikte yönettiği, 2008 yapımı bilimkurgu ve fantastik komedi filmi. Film, G.O.R.A. filminin ana karakteri Arif'in Yontma Taş Devri'nde geçen yeni macerasını konu alıyor. 5 Aralık 2008 tarihinde Türkiye'deki sinemalarda gösterime girdi. Film, G.O.R.A. filminin devamı olarak tanımlansa da Cem Yılmaz bu filmin G.O.R.A.nın devamı olmadığını, başlı başına ayrı bir film olarak çekildiğini dile getirdi. A.R.O.G ismiyse G.O.R.A.nın tersten yazımı.

Konusu

Halı satıcısı Arif, kahramanlıklarıyla G.O.R.A. gezegeninde yalnızca dost edinmekle kalmaz, bol bol düşman da edinir. Yaptıkları yüzünden düşmanlarının gazabını hissetme zamanı gelmiştir. Komutan Logar, Arif’i bir zaman makinesiyle 1 milyon yıl geriye, taş devrine ışınlar.

Burada Arif, kendine olan sonsuz güveni sayesinde halkın arasına karışır. Elbette mağara adamları için bu karşılaşmanın etkisi büyük olur ve yaşamlarında açık büfe, fıskiye gibi yeniliklerle medeniyetle biraz erken tanışırlar.

Arif, taş devrinde çabuk arkadaş edinse de tek isteği bir an önce şimdiki zamana, hamile karısı Ceku’nun yanına dönmektir. Bunun için bir zaman makinası yapmak üzere baş döndürücü hızda bir teknolojik ilerlemeden başka bir seçeneği yoktur. Artık tek amacı ilkel çağdaşlarını çağlar arasında bir bir atlatarak en kısa sürede bugünün hatta yarının teknolojisine getirmektir.

Arif’in hızlandırılmış evrim süreci, gelişme konusunda farklı fikirleri olan bazı taş devri insanını kızdırmaya başlar. Medeniyetler arası çatışma nedeniyle Arif kısa sürede kendi hayalindeki gelecek projesine uymayan bir dizi toplumsal zorlukla karşı karşıya gelir.