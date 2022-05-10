James Cameron'ın ünlü Avatar'ına devam filmi geliyor: "Avatar: Suyun Yolu"
Oyuncular Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder ve Matt Gerald, ilk filmdeki rollerini yeniden canlandıracağı açıklandı. Sigourney Weaver’in ise farklı bir rolle geri dönmesi bekleniyor. Yeni oyuncular arasında Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel ve CJ Jones yer alıyor.
Bununla birlikte, birinci filme üç devam filminin daha eklenmesi ve daha önce hiç elde edilmemiş bir başarı olan sualtında performans yakalama sahnelerini filme almak için yeni teknoloji geliştirme zorunluluğu, mürettebatın üzerinde yazım, yapım öncesi ve görsel efektler konularında daha fazla çalışmaya zaman tanımak için önemli gecikmelere yol açtı.
Filmin ön çekimleri 15 Ağustos 2017'de Manhattan Beach, California'da başladı, ardından 25 Eylül 2017'de Yeni Zelanda'da Avatar 3 ile eşzamanlı ana çekimler yapıldı; çekimler, COVID-19 pandemisi nedeniyle prodüksiyona ara verilmesine rağmen, üç yıldan fazla süren çekimlerin ardından Eylül 2020'nin sonlarında sona erdi.
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