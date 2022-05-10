Bununla birlikte, birinci filme üç devam filminin daha eklenmesi ve daha önce hiç elde edilmemiş bir başarı olan sualtında performans yakalama sahnelerini filme almak için yeni teknoloji geliştirme zorunluluğu, mürettebatın üzerinde yazım, yapım öncesi ve görsel efektler konularında daha fazla çalışmaya zaman tanımak için önemli gecikmelere yol açtı.