James Cameron'ın ünlü Avatar'ına devam filmi geliyor: "Avatar: Suyun Yolu"

cumhuriyet.com.tr
10 Mayıs 2022 Salı, 02:08
<p>Avatar 2, <strong>James Cameron</strong> tarafından yönetilen ve<strong> 20th Century Studios</strong> tarafından üretilen, bir ABD yapımı epik bilimkurgu filmi; Cameron filmin yapımcılığını Jon Landau ile birlikte üstlenirken, Josh Friedman ilk başta Cameron'ın ortak yazarı olarak duyuruldu. </p>

Avatar 2, James Cameron tarafından yönetilen ve 20th Century Studios tarafından üretilen, bir ABD yapımı epik bilimkurgu filmi; Cameron filmin yapımcılığını Jon Landau ile birlikte üstlenirken, Josh Friedman ilk başta Cameron'ın ortak yazarı olarak duyuruldu. 

<p>Sonrasında ise Cameron, Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver ve Shane Salerno'nun ayrı senaryolara atfedilmeden önce tüm devam filmlerinin yazma sürecinde yer aldıkları ve nihai belirsiz film jeneriklerini yazma halinde oldukları açıklandı.</p>

Sonrasında ise Cameron, Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver ve Shane Salerno'nun ayrı senaryolara atfedilmeden önce tüm devam filmlerinin yazma sürecinde yer aldıkları ve nihai belirsiz film jeneriklerini yazma halinde oldukları açıklandı.

<p>Oyuncular Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder ve Matt Gerald, ilk filmdeki rollerini yeniden canlandıracağı açıklandı. Sigourney Weaver’in ise farklı bir rolle geri dönmesi bekleniyor. Yeni oyuncular arasında Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel ve CJ Jones yer alıyor.</p>

Oyuncular Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder ve Matt Gerald, ilk filmdeki rollerini yeniden canlandıracağı açıklandı. Sigourney Weaver’in ise farklı bir rolle geri dönmesi bekleniyor. Yeni oyuncular arasında Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel ve CJ Jones yer alıyor.

<p>2006 yılında başarılı olursa Avatar'a devam filmi çekmek istediğini belirten Cameron, ilk filmin yaygın başarısının ardından 2010 yılında ilk iki devam filmini duyurdu. Avatar 2'nin 2014'te vizyona girmesi hedefleniyordu.</p>

2006 yılında başarılı olursa Avatar'a devam filmi çekmek istediğini belirten Cameron, ilk filmin yaygın başarısının ardından 2010 yılında ilk iki devam filmini duyurdu. Avatar 2'nin 2014'te vizyona girmesi hedefleniyordu.

<p>Bununla birlikte, birinci filme üç devam filminin daha eklenmesi ve daha önce hiç elde edilmemiş bir başarı olan sualtında performans yakalama sahnelerini filme almak için yeni teknoloji geliştirme zorunluluğu, mürettebatın üzerinde yazım, yapım öncesi ve görsel efektler konularında daha fazla çalışmaya zaman tanımak için önemli gecikmelere yol açtı.</p>

Bununla birlikte, birinci filme üç devam filminin daha eklenmesi ve daha önce hiç elde edilmemiş bir başarı olan sualtında performans yakalama sahnelerini filme almak için yeni teknoloji geliştirme zorunluluğu, mürettebatın üzerinde yazım, yapım öncesi ve görsel efektler konularında daha fazla çalışmaya zaman tanımak için önemli gecikmelere yol açtı.

<p>Filmin ön çekimleri 15 Ağustos 2017'de Manhattan Beach, California'da başladı, ardından 25 Eylül 2017'de Yeni Zelanda'da Avatar 3 ile eşzamanlı ana çekimler yapıldı; çekimler, COVID-19 pandemisi nedeniyle prodüksiyona ara verilmesine rağmen, üç yıldan fazla süren çekimlerin ardından Eylül 2020'nin sonlarında sona erdi.</p>

Filmin ön çekimleri 15 Ağustos 2017'de Manhattan Beach, California'da başladı, ardından 25 Eylül 2017'de Yeni Zelanda'da Avatar 3 ile eşzamanlı ana çekimler yapıldı; çekimler, COVID-19 pandemisi nedeniyle prodüksiyona ara verilmesine rağmen, üç yıldan fazla süren çekimlerin ardından Eylül 2020'nin sonlarında sona erdi.

<p>Filmin sinemalarda gösterimi sekiz defa uzatılmış ve en son haliyle 23 Temmuz 2020'de gerçekleşmişti; en son 16 Aralık 2022'de vizyona girmesi planlanıyor ve sıradaki üç devam filmi sırasıyla 20 Aralık 2024, 18 Aralık 2026 ve 22 Aralık 2028'de yayınlanması bekleniyor.</p>

Filmin sinemalarda gösterimi sekiz defa uzatılmış ve en son haliyle 23 Temmuz 2020'de gerçekleşmişti; en son 16 Aralık 2022'de vizyona girmesi planlanıyor ve sıradaki üç devam filmi sırasıyla 20 Aralık 2024, 18 Aralık 2026 ve 22 Aralık 2028'de yayınlanması bekleniyor.

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