Japon YouTuber'a hamamda taciz iddiası: Cinsel birliktelik teklif etti

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2021 Pazartesi, 17:39
<p>Hamama giden bir Japon YouTuber'ın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.&nbsp;</p>

Hamama giden bir Japon YouTuber'ın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. 

<p>Japonya'dan Türkiye'ye gelen bir YouTuber hamama gitti. Gittiği hamamda bir video çeken YouTuber, önce tellağın ardından da hamamda bulunan başka bir şahsın tacizine uğradığını iddia etti.&nbsp;</p>

Japonya'dan Türkiye'ye gelen bir YouTuber hamama gitti. Gittiği hamamda bir video çeken YouTuber, önce tellağın ardından da hamamda bulunan başka bir şahsın tacizine uğradığını iddia etti. 

<div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x84xln0?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x84xln0?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"></iframe></div><p>Görüntülerde ayrıca Japon YouTuber'ın hamamdan çıkışının ardından bir şahsın peşinden gittiği görülüyor.</p>

Görüntülerde ayrıca Japon YouTuber'ın hamamdan çıkışının ardından bir şahsın peşinden gittiği görülüyor.

<p><strong>SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ</strong></p><p>Yayınlanan görültülerde şahıs, Japon Youtuber'ın numarasını istiyor ve daha sonra 'cinsel birliktelik' teklifinde bulunuyor.</p>

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Yayınlanan görültülerde şahıs, Japon Youtuber'ın numarasını istiyor ve daha sonra 'cinsel birliktelik' teklifinde bulunuyor.

<p>Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından birçok kullanıcı yaşanan bu duruma tepki gösterdi.</p>

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından birçok kullanıcı yaşanan bu duruma tepki gösterdi.

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