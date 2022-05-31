Kadın cinayetlerine ‘dur’ demek için haykırdılar: Bir kadın daha eksilmesin

Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadınların aleyhine, canilerin ve şiddetin lehine bir karar çıkması halinde yine bu alanlarda, İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye haykırmaya ve tepkimizi göstermeye devam edeceğiz. Bir kişi daha eksilmemek için mücadele edeceğiz ve kazanımlarımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Kısacası biz yaşamak istiyoruz ve yaşayacağız. Bizlerde ölmek istemiyoruz.”