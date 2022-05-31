Kadın cinayetlerine ‘dur’ demek için haykırdılar: Bir kadın daha eksilmesin

İZMİR / Cumhuriyet
31 Mayıs 2022 Salı, 16:03
<p>CHP İzmir İl Kadın Kolları, artan kadın cinayetlerine ve iktidar tarafından kadına yönelik şiddete önlem alınmamasına tepki göstermek için oturma eylemi yaptı.</p>

CHP İzmir İl Kadın Kolları, artan kadın cinayetlerine ve iktidar tarafından kadına yönelik şiddete önlem alınmamasına tepki göstermek için oturma eylemi yaptı.

<p>Konak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan yüzlerce kadın, ellerinde öldürülen kadınların isimlerinin yazıldığı pankartlar taşıdı.</p>

Konak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan yüzlerce kadın, ellerinde öldürülen kadınların isimlerinin yazıldığı pankartlar taşıdı.

<p>"Susmuyoruz korkmuyoruz,  "Katiller halka hesap verecek", sloganları attı. Kadınların öldürülmesine sessiz kalamayacaklarını belirten Kadın Kollar Başkanı Nurdan Şenkal Uçar şunları söyledi:</p>

"Susmuyoruz korkmuyoruz,  "Katiller halka hesap verecek", sloganları attı. Kadınların öldürülmesine sessiz kalamayacaklarını belirten Kadın Kollar Başkanı Nurdan Şenkal Uçar şunları söyledi:

<p>Sarayın ve AKP iktidarının kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini sadece seyrediyor olmasına rağmen, biz kadınların birlikte mücadele etme çabası ve dayanışması her geçen gün büyüyor. Tüm kadın kollarımız ve kadın dernekleri ile birlikte, kadın cinayetlerine ve şiddete ‘hayır’ diyoruz.</p>

Sarayın ve AKP iktidarının kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini sadece seyrediyor olmasına rağmen, biz kadınların birlikte mücadele etme çabası ve dayanışması her geçen gün büyüyor. Tüm kadın kollarımız ve kadın dernekleri ile birlikte, kadın cinayetlerine ve şiddete ‘hayır’ diyoruz.

<p>"Handan, Cansu, Sakine, Zehra, Nursel, Şule, Remziye, Sinem, Serap, Rojda, Yeliz, Güler, Beril, Nevriye, Türkan... onlar artık yoklar!  Kadın cinayetleri bu ülkenin kötü kaderi, kara lekesi olamaz. Kadınların erkek şiddetiyle hayattan canice koparılmasına, insan hayatının bu kadar değersizleştirilmesine biz kadınlar asla kayıtsız kalamayız.</p>

"Handan, Cansu, Sakine, Zehra, Nursel, Şule, Remziye, Sinem, Serap, Rojda, Yeliz, Güler, Beril, Nevriye, Türkan... onlar artık yoklar!  Kadın cinayetleri bu ülkenin kötü kaderi, kara lekesi olamaz. Kadınların erkek şiddetiyle hayattan canice koparılmasına, insan hayatının bu kadar değersizleştirilmesine biz kadınlar asla kayıtsız kalamayız.

<p>Hani ihtiyacınız yoktu İstanbul Sözleşmesi’ne, hani yasalar yeterliydi de siz uygulayıp koruyacaktınız şiddetten kadınları. Siz, hayatı tehlikede olduğunu ”ölmek istemiyorum” diye haykıran, erkek şiddeti karşısında çaresiz kalan kadınları görmezden gelirken, Kadınlar katlediliyorlar. Eşitliği yok sayan zihniyetinizden dolayı İstanbul Sözleşmesi’nden çıktınız. Kadın cinayetleri insan haklarının ihlalidir” dedi.</p>

Hani ihtiyacınız yoktu İstanbul Sözleşmesi’ne, hani yasalar yeterliydi de siz uygulayıp koruyacaktınız şiddetten kadınları. Siz, hayatı tehlikede olduğunu ”ölmek istemiyorum” diye haykıran, erkek şiddeti karşısında çaresiz kalan kadınları görmezden gelirken, Kadınlar katlediliyorlar. Eşitliği yok sayan zihniyetinizden dolayı İstanbul Sözleşmesi’nden çıktınız. Kadın cinayetleri insan haklarının ihlalidir” dedi.

<p>Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:</p> <p>“Kadınların aleyhine, canilerin ve şiddetin lehine bir karar çıkması halinde yine bu alanlarda, İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye haykırmaya ve tepkimizi göstermeye devam edeceğiz. Bir kişi daha eksilmemek için mücadele edeceğiz ve kazanımlarımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Kısacası biz yaşamak istiyoruz  ve  yaşayacağız. Bizlerde ölmek istemiyoruz.” </p>

Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadınların aleyhine, canilerin ve şiddetin lehine bir karar çıkması halinde yine bu alanlarda, İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye haykırmaya ve tepkimizi göstermeye devam edeceğiz. Bir kişi daha eksilmemek için mücadele edeceğiz ve kazanımlarımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Kısacası biz yaşamak istiyoruz  ve  yaşayacağız. Bizlerde ölmek istemiyoruz.” 

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