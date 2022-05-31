Kadın cinayetlerine ‘dur’ demek için haykırdılar: Bir kadın daha eksilmesin
"Handan, Cansu, Sakine, Zehra, Nursel, Şule, Remziye, Sinem, Serap, Rojda, Yeliz, Güler, Beril, Nevriye, Türkan... onlar artık yoklar! Kadın cinayetleri bu ülkenin kötü kaderi, kara lekesi olamaz. Kadınların erkek şiddetiyle hayattan canice koparılmasına, insan hayatının bu kadar değersizleştirilmesine biz kadınlar asla kayıtsız kalamayız.
Hani ihtiyacınız yoktu İstanbul Sözleşmesi’ne, hani yasalar yeterliydi de siz uygulayıp koruyacaktınız şiddetten kadınları. Siz, hayatı tehlikede olduğunu ”ölmek istemiyorum” diye haykıran, erkek şiddeti karşısında çaresiz kalan kadınları görmezden gelirken, Kadınlar katlediliyorlar. Eşitliği yok sayan zihniyetinizden dolayı İstanbul Sözleşmesi’nden çıktınız. Kadın cinayetleri insan haklarının ihlalidir” dedi.
Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kadınların aleyhine, canilerin ve şiddetin lehine bir karar çıkması halinde yine bu alanlarda, İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye haykırmaya ve tepkimizi göstermeye devam edeceğiz. Bir kişi daha eksilmemek için mücadele edeceğiz ve kazanımlarımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Kısacası biz yaşamak istiyoruz ve yaşayacağız. Bizlerde ölmek istemiyoruz.”
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